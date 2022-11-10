Який вигляд мають сережки, заради яких Єлизавета II проколола вуха у 25 років

Ці сережки були подаровані принцесі Єлизаветі на весілля її батьками, королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

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Покійна королева Великобританії Єлизавета II зналася на прикрасах і дуже любила перли й діаманти. Добре, що скарбниця монарха дозволяла вибрати коштовності на всі випадки життя. Однак була в неї одна прикраса, яку вона особливо любила, — сережки Cartier Greville Chandelier. Для того, щоб носити їх, вона проколола вуха, коли їй виповнилося 25 років, пише Express.

Ці сережки принцесі Єлизаветі на її весілля з принцом Філіпом подарували батьки, король Георг VI і королева Єлизавета. Вони були інкрустовані діамантами всіх відомих огранювань.

Уперше Єлизавета II надягла ці сережки, коли позувала для свого першого портрета в День коронації, а потім неодноразово з'являлася в них на урочистих заходах.

[ + – ] Королева Єлизавета II на портреті на честь коронації Фото: татуировки

До того, як проколоти вуха, Її Величність носила кліпси.

"Незадовго до свого воцаріння, влітку 1951 року, вона таки ухвалила рішення проколоти вуха, оскільки не могла носити гарні сережки, які отримала на весілля. Потім вона включила ці діамантові сережки Cartier у свої регулярні прикраси", — пише Шейла Янг у своїй книзі "Коштовності королеви".

[ + – ] Королева часто надягала сережки Cartier Greville Chandelier Фото: AlarbashJewelers

Експертка з королівської моди Міранда Голдер пояснила, що на початку 1950-х років "пірсинг вух щойно був прийнятий у сучасному суспільстві, і багато молодих жінок проколювали одна одній вуха, як у сцені із Сенді з "Бріоліну", використовуючи лід, голку та яблуко".

"Тому здається важливим, що Її Величність королева була однією з перших, хто прийняв цей раніше непопулярний звичай", — наголосила вона.

За словами експертів, сережки-підвіски обрамляли обличчя монарха та підсвічували її риси.

До кінця життя королева не знімала своє улюблене перлове кольє, оскільки перли вона любила не менше, а то й більше, ніж діаманти.

Що стосується Камілли, нової королеви-консорта, то вона ніколи не проколювала вуха та не збирається робити цього надалі.

Нагадаємо, в яких прикрасах поховали Єлизавету ІІ.