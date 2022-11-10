Кэти Перри появилась на красной дорожке в джинсовом костюме с декольте

Перед камерами фотографов певица позировала без своего возлюбленного Орландо Блума.

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38-летняя певица Кэти Перри продемонстрировала публике, что деним ничем не уступает в качестве основы для изысканного вечернего наряда, появившись на красной дорожке 56-й ежегодной церемонии вручения наград CMA Awards на Bridgestone Arena в Нэшвилле, штат Теннесси в роскошном джинсовом комплекте.

Наряд состоял из двух частей: легкого корсета с огромным декольте и приспущенными на плечах бретелями и стильных джинсовых брюк большого размера с внушительным бантом сбоку. Под него Кэти подобрала серебристые туфли-лодочки, а в качестве аксессуара – жемчужное ожерелье и серьги. Волосы она оставила распущенными, и они волнами спадали ей на плечи. Что касается макияжа, то он был сдержанным и элегантным, с акцентом на длинные ресницы.

Во время церемонии она исполнила свою хитовую песню Томаса Ретта "Where We Started", выйдя на сцену в ковбойской шляпе.

Премия CMA Awards – это самая большая награда в мире кантри-музыки, и на этом звездном вечере выступили, кроме Перри, Ламберт, Люк Комбс, Elle King with the Black Keys, Андервуд и многие другие.

Ранее мы писали, что певица привлекла к себе внимание публики после того, как в Сети появилось видео с ее недавнего выступления, где у нее что-то происходит с глазом. На записи певица в серебристом коротком платье, украшенном элементами из-под алюминиевых банок Pepsi, стоит на сцене и смотрит в сторону зрителей. При этом ее правый глаз самопроизвольно закрывается. В какой-то момент Кэти подносит руку к глазу, и он открывается, прежде, чем закрыться снова. Складывалось впечатление, что часть лица артистки парализована, однако сама она была абсолютно спокойна и не обращала внимания на этот момент.

Позже Перри пояснила случившееся. По ее словам, проблем со здоровьем у нее нет, а все это — перформанс, с помощью которого певица представила свое будущее шоу.