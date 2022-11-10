Кеті Перрі з'явилася на червоній доріжці в джинсовому костюмі з декольте

Перед камерами фотографів співачка позувала без свого коханого Орландо Блума.

Related video

38-річна співачка Кеті Перрі продемонструвала публіці, що денім нічим не поступається як основа для вишуканого вечірнього вбрання, з'явившись на червоній доріжці 56-ї щорічної церемонії вручення нагород CMA Awards на Bridgestone Arena в Нешвіллі, штат Теннессі.

Вбрання складалося з двох частин: легкого корсета з величезним декольте й приспущеними на плечах бретелями та стильних джинсових штанів великого розміру з великим бантом збоку. Під нього Кеті підібрала сріблясті туфлі-човники, а як аксесуар — перлинне намисто й сережки. Волосся вона залишила розпущеним, і вони хвилями спадали їй на плечі. Що стосується макіяжу, то він був стриманим і елегантним, з акцентом на довгі вії.

Під час церемонії вона виконала свою хітову пісню Томаса Ретта Where We Started, вийшовши на сцену в ковбойському капелюсі.

Премія CMA Awards — це найбільша нагорода у світі кантрі-музики, і цього зіркового вечора виступили, крім Перрі, Ламберт, Люк Комбс, Elle King with the Black Keys, Андервуд і багато інших.

Раніше ми писали, що співачка привернула до себе увагу публіки після того, як у мережі з'явилося відео з її нещодавнього виступу, де в неї щось відбувається з оком. На записі співачка в сріблястій короткій сукні, прикрашеній елементами з-під алюмінієвих банок Pepsi, стоїть на сцені й дивиться в бік глядачів. Водночас її праве око мимоволі заплющується. Якоїсь миті Кеті підносить руку до ока, і воно розплющується, перш ніж заплющитися знову. Складалося враження, що частина обличчя артистки паралізована, проте сама вона була абсолютно спокійна та не звертала уваги на цей момент.

Пізніше Перрі пояснила те, що сталося. За її словами, проблем зі здоров'ям вона не має, а все це — перформанс, за допомогою якого співачка представила своє майбутнє шоу.