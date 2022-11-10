"Моменты". Надя Дорофеева показала редкий кадр с Мишей Кацуриным
Подписчики звезды сразу вспомнили ей бывшего мужа.
32-летняя украинская певица Надя Дорофеева поделилась трогательным фото со своим бойфрендом Михаилом Кацуриным. В своем Instagram звезда сцены показала редкий снимок.
"Моменты", — подписала серию кадров знаменитость.
На фото Надя Дорофеева целует своего возлюбленного в одном из заведений. Ее волосы собраны в пучок, а для выхода в свет артистка выбрала красно-белое платье и светлый вязаный кардиган.
"Б*я, какие красивые", — прокомментировал снимки Михаил Кацурин, киевский ресторатор и блогер.
На других снимках Дорофеева показала свои рабочие моменты и закулисье жизни украинской певицы.
Даша Астафьева также не прошла мимо новой публикации своей коллеги по цеху.
"Так это суп с щечками который забрали из меню? 😢" — написала певица.
В частности, подписчики Дорофеевой начали шутить, напоминая Наде о ее бывшем возлюбленном, украинском певце Владимире Дантесе.
"Дантес подстригся?", "Дантес на фото просто огонь", "И на это Дантеса променяли", — пишут фолловеры звезды сцены.
Надя Дорофеева и Михаил Кацурин подтвердили свои романтические отношения летом 2022. В марте они объявили о разводе со своими бывшими вторыми половинками, чем уже тогда спровоцировали слухи о романе.
Напомним, Надя Дорофеева снялась для украинского глянца в откровенных и патриотических нарядах.
Также Фокус писал об ответе Нади Дорофеевой на слухи о ее вероятной беременности.