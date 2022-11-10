"Моменты". Надя Дорофеева показала редкий кадр с Мишей Кацуриным

Подписчики звезды сразу вспомнили ей бывшего мужа.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева поделилась трогательным фото со своим бойфрендом Михаилом Кацуриным. В своем Instagram звезда сцены показала редкий снимок.

"Моменты", — подписала серию кадров знаменитость.

На фото Надя Дорофеева целует своего возлюбленного в одном из заведений. Ее волосы собраны в пучок, а для выхода в свет артистка выбрала красно-белое платье и светлый вязаный кардиган.

"Б*я, какие красивые", — прокомментировал снимки Михаил Кацурин, киевский ресторатор и блогер.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

На других снимках Дорофеева показала свои рабочие моменты и закулисье жизни украинской певицы.

Даша Астафьева также не прошла мимо новой публикации своей коллеги по цеху.

"Так это суп с щечками который забрали из меню? 😢" — написала певица.

В частности, подписчики Дорофеевой начали шутить, напоминая Наде о ее бывшем возлюбленном, украинском певце Владимире Дантесе.

"Дантес подстригся?", "Дантес на фото просто огонь", "И на это Дантеса променяли", — пишут фолловеры звезды сцены.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Скриншот

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин подтвердили свои романтические отношения летом 2022. В марте они объявили о разводе со своими бывшими вторыми половинками, чем уже тогда спровоцировали слухи о романе.

Напомним, Надя Дорофеева снялась для украинского глянца в откровенных и патриотических нарядах.

Также Фокус писал об ответе Нади Дорофеевой на слухи о ее вероятной беременности.