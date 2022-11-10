"Моменти". Надя Дорофєєва показала рідкісний кадр з Мішею Кацуріним

Підписники зірки одразу пригадали їй колишнього чоловіка.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася зворушливим фото зі своїм бойфрендом Михайлом Кацуріним. У своєму Instagram зірка сцени показала рідкісний знімок.

"Моменти", — підписала серію кадрів знаменитість.

На фото Надя Дорофєєва цілує свого коханого в одному із закладів. Її волосся зібране в пучок, а для виходу у світ артистка обрала червоно-білу сукню та світлий в'язаний кардиган.

"Б*я, які гарні", — прокоментував знімки Михайло Кацурін, київський ресторатор та блогер.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

На інших знімках Дорофєєва показала свої робочі моменти та залаштунки життя української співачки.

Даша Астаф'єва також не пройшла повз нової публікації своєї колеги по цеху.

"То ж суп із щічками який забрали з меню?😢" — написала співачка.

Зокрема підписники Дорофєєвої почали жартувати, нагадуючи Наді про її колишнього коханого, українського співака Володимира Дантеса.

"Дантес підстригся?", "Дантес на фото просто вогонь", "І на це Дантеса проміняли", — пишуть фоловери зірки сцени.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Скриншот

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін підтвердили свої романтичні стосунки влітку 2022. У березні вони двоє оголосили про розлучення із своїми колишніми другими половинками, чим ще тоді спровокували чутки про роман.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва знялася для українського глянцю у відвертих та патріотичних вбраннях.

Також Фокус писав про відповідь Наді Дорофєєвої на чутки про її ймовірну вагітність.