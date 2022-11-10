Водительское удостоверение королевы Елизаветы II продали на аукционе

Эти права были выписаны еще Елизавете, когда она присоединилась к британской теробороне во время Второй мировой войны

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Британский аукционный дом Reeman Dansie продал на аукционе уникальный лот – водительское удостоверение Ее Величества королевы Елизаветы II, выданное ей королевским военным министерством для работы во Вспомогательной территориальной службе (ATS). Лот ушел с торгов за 6800 фунтов стерлингов.

Вместе с ним были проданы черно-белые фотографии королевской семьи во время работы принцессы механиком, вырезки из газет и переписка Букингемского дворца и инструктора по вождению майора Вайолет Уэлсли, которая и учила 19-летнюю принцессу Елизавету водить автомобиль.

[ + – ] Водительское удостоверение Елизаветы Фото: Reeman Dansie

Как известно, обучила она ее превосходно. Ведь королева до преклонных лет водила внедорожники и отмечала, что сумеет починить грузовик.

А временные водительские права были единственными, полученными монархом. Позже она обходилась без них.

[ + – ] Еще принцесса Елизавета во время Второй мировой войны Фото: Getty Images

К правам кроме писем прилагались архивные снимки и вырезки из газет. Ведь участие принцессы в теробороне широко освещалось в прессе.

К фотографиям также прилагается отчет мисс Уэлсли, который ее попросили сделать для королевского биографа сэру Джона Уилера-Беннета в 1959 году. В нем майор сообщила, что Елизавета была отличной ученицей и похвалила принцессу за самоотверженность, оценив ее навыки вождения, как "выдающееся" для новичка.

Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie

Есть и письмо от принцессы от 1949 года, в котором она благодарила свою наставницу за поздравления к дню рождения. Тогда принцессе исполнилось 23 года.

Интересно, но в водительском удостоверении военного министерства № B1232, выданном принцессе, указаны ее приметы: голубые глаза, рост 5 футов 4 дюйма (164 см), светло-каштановые волосы, и указана дата выдачи: "1 марта 1945 года". Подписано принцессой "Елизавета".

Архив на аукцион выставили члены семьи майона Вайолет Уэлсли. Майор Вайолет родилась в 1897 году, служила во время Первой мировой войны в качестве посыльной, а во время Второй мировой войны стала инструктором по вождению в женском Королевском вспомогательном корпусе (территориальная армия) и была назначена королем старшим инструктором по вождению для обучения принцессы Елизаветы. Майор Вайолет скончалась в 1971 году.

Примечательно, но автограф Елизаветы на правах – уникален. Ведь члены королевской семьи избегают давать автографы, чтобы потом их не продавали на аукционах. Так что документы с личными подписями очень ценятся среди коллекционеров.

До недавнего времени члены королевской семьи также не делали селфи. Но принц Чарльз нарушил это негласное правило, хоть и чаще других высказывался против. А во время недавнего визита в Скарборо принц и принцесса Уэльские активно фотографировались с поклонниками.