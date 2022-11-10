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Стиль жизни

Водительское удостоверение королевы Елизаветы II продали на аукционе

права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая
Фото: Getty Images | Королева Елизавета обожала водить автомобиль

Эти права были выписаны еще Елизавете, когда она присоединилась к британской теробороне во время Второй мировой войны

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Британский аукционный дом Reeman Dansie продал на аукционе уникальный лот – водительское удостоверение Ее Величества королевы Елизаветы II, выданное ей королевским военным министерством для работы во Вспомогательной территориальной службе (ATS). Лот ушел с торгов за 6800 фунтов стерлингов.

Вместе с ним были проданы черно-белые фотографии королевской семьи во время работы принцессы механиком, вырезки из газет и переписка Букингемского дворца и инструктора по вождению майора Вайолет Уэлсли, которая и учила 19-летнюю принцессу Елизавету водить автомобиль.

права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Водительское удостоверение Елизаветы
Фото: Reeman Dansie

Как известно, обучила она ее превосходно. Ведь королева до преклонных лет водила внедорожники и отмечала, что сумеет починить грузовик.

А временные водительские права были единственными, полученными монархом. Позже она обходилась без них.

права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Еще принцесса Елизавета во время Второй мировой войны
Фото: Getty Images

К правам кроме писем прилагались архивные снимки и вырезки из газет. Ведь участие принцессы в теробороне широко освещалось в прессе.

К фотографиям также прилагается отчет мисс Уэлсли, который ее попросили сделать для королевского биографа сэру Джона Уилера-Беннета в 1959 году. В нем майор сообщила, что Елизавета была отличной ученицей и похвалила принцессу за самоотверженность, оценив ее навыки вождения, как "выдающееся" для новичка.

права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Фото: Reeman Dansie
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Фото: Reeman Dansie
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Фото: Reeman Dansie
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая Fullscreen
Фото: Reeman Dansie
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая
права королева елизавета, водительское удостоверение королевы елизаветы, принцесса елизавета, королева елизаветы молодая

Есть и письмо от принцессы от 1949 года, в котором она благодарила свою наставницу за поздравления к дню рождения. Тогда принцессе исполнилось 23 года.

Интересно, но в водительском удостоверении военного министерства № B1232, выданном принцессе, указаны ее приметы: голубые глаза, рост 5 футов 4 дюйма (164 см), светло-каштановые волосы, и указана дата выдачи: "1 марта 1945 года". Подписано принцессой "Елизавета".

Архив на аукцион выставили члены семьи майона Вайолет Уэлсли. Майор Вайолет родилась в 1897 году, служила во время Первой мировой войны в качестве посыльной, а во время Второй мировой войны стала инструктором по вождению в женском Королевском вспомогательном корпусе (территориальная армия) и была назначена королем старшим инструктором по вождению для обучения принцессы Елизаветы. Майор Вайолет скончалась в 1971 году.

Примечательно, но автограф Елизаветы на правах – уникален. Ведь члены королевской семьи избегают давать автографы, чтобы потом их не продавали на аукционах. Так что документы с личными подписями очень ценятся среди коллекционеров.

До недавнего времени члены королевской семьи также не делали селфи. Но принц Чарльз нарушил это негласное правило, хоть и чаще других высказывался против. А во время недавнего визита в Скарборо принц и принцесса Уэльские активно фотографировались с поклонниками.