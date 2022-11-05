Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали поклонников, делая с ними селфи
Раньше члены королевской семьи избегали селфи, но сейчас это становится обычным делом
Во время недавнего визита в Скарборо, принц и принцесса Уэльские растрогали своих поклонников, фотографируясь со всеми желающими. Это новшество в правилах поведения членов королевской семьи явно имеет успех. Об этом пишет Daily Mail.
Днем ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Скарборо, чтобы начать финансирование новой инициативы в области психического здоровья.
Это был первый выход Кейт в свет после слухов о ее четвертой беременности, так что поклонников собралось немало.
И очень многие из них спели сделать селфи с принцем и принцессой Уэльской.
Некоторые из счастливчиков заявили, что потеряли дар речи после встречи с принцем и принцессой.
Фотографии Кейт и Уильяма появились в Instagram, когда фанаты выложили свои селфи с принцем и принцессой, утверждая, что они "плакали от счастья", встретив своих кумиров.
А счастливая обладательница селфи с принцем, Стефани Гарнетт просто подписала фото восторженным "О боже".
Еще один житель Скарборо, Джейми Уинспир, опубликовав снимки, написал: "Боже мой, не нахожу слов, плачу от счастья, обожаю, мне удалось сфотографироваться с ними!".
Он добавил, что был очень "взволнован" встречей со своими кумирами.
Хотя официального протокола о селфи не существует, у членов королевской семьи есть правило не давать автографы, чтобы их нельзя было продать за большие деньги.
Ранее они уклонялись от общих фото с поклонниками, но сейчас, когда смартфоны есть у каждого, негласное правило о селфи уже не так строго соблюдается.
Король Карл позировал для своего первого селфи еще будучи принцем, в 2014 году, а другие члены королевской семьи, начиная от Софи Уэссекской и заканчивая принцем Гарри и Меган Маркл, последовали его примеру. Причем до этого еще принц Чарльз заявлял, что "ненавидит селфи".
Покойная королева Елизавета II не была поклонницей селфи и вежливо отказывалась, если ее просили сделать общее фото. Она предпочитала зрительный контакт и была немного старомодна, когда дело касалось новшеств. Однако это было скорее личным предпочтением, чем каким-либо правилом.
Уильям ранее шутил, что у него "аллергия на селфи", в то время как принц Гарри однажды сказал подростку во время визита в Австралию в 2015 году, что "селфи — это плохо" и предложил просто сделать "обычную фотографию".
Однако в последнее время кажется, что некоторые члены королевской семьи полюбили селфи, рассматривая их, как возможность общения с фанатами.
Ранее демократичность в том, что касается королевского протокола, продемонстрировал и сам король Карл III. Во время приема в Букингемском дворце он обнял и поцеловал модельера Стеллу Маккартни.