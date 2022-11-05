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Стиль жизни

Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали поклонников, делая с ними селфи

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон делает селфи во время визита в Скарборо

Раньше члены королевской семьи избегали селфи, но сейчас это становится обычным делом

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Во время недавнего визита в Скарборо, принц и принцесса Уэльские растрогали своих поклонников, фотографируясь со всеми желающими. Это новшество в правилах поведения членов королевской семьи явно имеет успех. Об этом пишет Daily Mail.

Днем ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Скарборо, чтобы начать финансирование новой инициативы в области психического здоровья.

Это был первый выход Кейт в свет после слухов о ее четвертой беременности, так что поклонников собралось немало.

И очень многие из них спели сделать селфи с принцем и принцессой Уэльской.

Некоторые из счастливчиков заявили, что потеряли дар речи после встречи с принцем и принцессой.

кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи Fullscreen
кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи Fullscreen
кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи Fullscreen
кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи
кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи
кейт миддлтон селфи, принц уильям селфи, селфи

Фотографии Кейт и Уильяма появились в Instagram, когда фанаты выложили свои селфи с принцем и принцессой, утверждая, что они "плакали от счастья", встретив своих кумиров.

А счастливая обладательница селфи с принцем, Стефани Гарнетт просто подписала фото восторженным "О боже".

Еще один житель Скарборо, Джейми Уинспир, опубликовав снимки, написал: "Боже мой, не нахожу слов, плачу от счастья, обожаю, мне удалось сфотографироваться с ними!".

Он добавил, что был очень "взволнован" встречей со своими кумирами.

Хотя официального протокола о селфи не существует, у членов королевской семьи есть правило не давать автографы, чтобы их нельзя было продать за большие деньги.

Ранее они уклонялись от общих фото с поклонниками, но сейчас, когда смартфоны есть у каждого, негласное правило о селфи уже не так строго соблюдается.

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Кейт Миддлтон делает селфи во время визита в Скарборо
Фото: Getty Images

Король Карл позировал для своего первого селфи еще будучи принцем, в 2014 году, а другие члены королевской семьи, начиная от Софи Уэссекской и заканчивая принцем Гарри и Меган Маркл, последовали его примеру. Причем до этого еще принц Чарльз заявлял, что "ненавидит селфи".

Покойная королева Елизавета II не была поклонницей селфи и вежливо отказывалась, если ее просили сделать общее фото. Она предпочитала зрительный контакт и была немного старомодна, когда дело касалось новшеств. Однако это было скорее личным предпочтением, чем каким-либо правилом.

Уильям ранее шутил, что у него "аллергия на селфи", в то время как принц Гарри однажды сказал подростку во время визита в Австралию в 2015 году, что "селфи — это плохо" и предложил просто сделать "обычную фотографию".

Однако в последнее время кажется, что некоторые члены королевской семьи полюбили селфи, рассматривая их, как возможность общения с фанатами.

Ранее демократичность в том, что касается королевского протокола, продемонстрировал и сам король Карл III. Во время приема в Букингемском дворце он обнял и поцеловал модельера Стеллу Маккартни.