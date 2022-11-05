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Стиль життя

Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушили шанувальників, роблячи з ними селфі

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон робить селфі під час візиту до Скарборо

Раніше члени королівської родини уникали селфі, але зараз це стає звичайною справою.

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Під час недавнього візиту до Скарборо, принц та принцеса Уельські зворушили своїх шанувальників, фотографуючись з усіма охочими. Це нововведення у правилах поведінки членів королівської сім'ї явно має успіх. Про це пише Daily Mail.

На день раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Скарборо, щоб почати фінансування нової ініціативи в галузі психічного здоров'я.

Це був перший вихід Кейт у світ після чуток про її четверту вагітність, так що шанувальників зібралося чимало.

І дуже багато хто з них встиг зробити селфі з принцом і принцесою Уельською.

Деякі зі щасливчиків заявили, що втратили мову після зустрічі з принцом і принцесою.

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Фотографії Кейт та Вільяма з'явилися в Instagram, коли фанати виклали свої селфі з принцом та принцесою, стверджуючи, що вони "плакали від щастя", зустрівши своїх кумирів.

А щаслива володарка селфі із принцом, Стефані Гарнетт просто підписала фото захопленим "О Боже".

Ще один житель Скарборо, Джеймі Вінспір, опублікувавши знімки, написав: "Боже мій, не знаходжу слів, плачу від щастя, обожнюю, мені вдалося сфотографуватися з ними!".

Він додав, що був дуже "схвильований" зустріччю зі своїми кумирами.

Хоча офіційного протоколу про селфі не існує, у членів королівської родини є правило не давати автографи, щоб їх не можна було продати за великі гроші.

Раніше вони ухилялися від спільних фото з шанувальниками, але зараз, коли смартфони є у кожного, негласне правило про селфі вже не так суворо дотримується.

кейт міддлтон селфі, принц Вільям селфі, селфі, принцеса Уельська, принц Уельська Fullscreen
Кейт Міддлтон робить селфі під час візиту до Скарборо
Фото: Getty Images

Король Карл позував для свого першого селфі ще будучи принцом, у 2014 році, а інші члени королівської родини, починаючи від Софі Уессекської і закінчуючи принцом Гаррі та Меган Маркл, наслідували його приклад. Причому ще принц Чарльз заявляв, що "ненавидить селфі".

Покійна королева Єлизавета II була прихильницею селфі і чемно відмовлялася, якщо її просили зробити спільне фото. Вона віддавала перевагу зоровому контакту і була трохи старомодна, коли справа стосувалася нововведень. Однак це було скоріше особистою перевагою, ніж будь-яким правилом.

Вільям раніше жартував, що у нього "алергія на селфі", тоді як принц Гаррі одного разу сказав підлітку під час візиту до Австралії 2015 року, що "селфі — це погано" і запропонував просто зробити "звичайну фотографію".

Однак останнім часом здається, що деякі члени королівської родини полюбили селфі, розглядаючи їх як можливість спілкування з фанатами.

Раніше демократичність щодо королівського протоколу продемонстрував і сам король Карл III. Під час прийому в Букінгемському палаці він обійняв та поцілував модельєра Стеллу Маккартні.