Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушили шанувальників, роблячи з ними селфі

Раніше члени королівської родини уникали селфі, але зараз це стає звичайною справою.

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Під час недавнього візиту до Скарборо, принц та принцеса Уельські зворушили своїх шанувальників, фотографуючись з усіма охочими. Це нововведення у правилах поведінки членів королівської сім'ї явно має успіх. Про це пише Daily Mail.

На день раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Скарборо, щоб почати фінансування нової ініціативи в галузі психічного здоров'я.

Це був перший вихід Кейт у світ після чуток про її четверту вагітність, так що шанувальників зібралося чимало.

І дуже багато хто з них встиг зробити селфі з принцом і принцесою Уельською.

Деякі зі щасливчиків заявили, що втратили мову після зустрічі з принцом і принцесою.

Фотографії Кейт та Вільяма з'явилися в Instagram, коли фанати виклали свої селфі з принцом та принцесою, стверджуючи, що вони "плакали від щастя", зустрівши своїх кумирів.

А щаслива володарка селфі із принцом, Стефані Гарнетт просто підписала фото захопленим "О Боже".

Ще один житель Скарборо, Джеймі Вінспір, опублікувавши знімки, написав: "Боже мій, не знаходжу слів, плачу від щастя, обожнюю, мені вдалося сфотографуватися з ними!".

Він додав, що був дуже "схвильований" зустріччю зі своїми кумирами.

Хоча офіційного протоколу про селфі не існує, у членів королівської родини є правило не давати автографи, щоб їх не можна було продати за великі гроші.

Раніше вони ухилялися від спільних фото з шанувальниками, але зараз, коли смартфони є у кожного, негласне правило про селфі вже не так суворо дотримується.

[ + – ] Кейт Міддлтон робить селфі під час візиту до Скарборо Фото: Getty Images

Король Карл позував для свого першого селфі ще будучи принцом, у 2014 році, а інші члени королівської родини, починаючи від Софі Уессекської і закінчуючи принцом Гаррі та Меган Маркл, наслідували його приклад. Причому ще принц Чарльз заявляв, що "ненавидить селфі".

Покійна королева Єлизавета II була прихильницею селфі і чемно відмовлялася, якщо її просили зробити спільне фото. Вона віддавала перевагу зоровому контакту і була трохи старомодна, коли справа стосувалася нововведень. Однак це було скоріше особистою перевагою, ніж будь-яким правилом.

Вільям раніше жартував, що у нього "алергія на селфі", тоді як принц Гаррі одного разу сказав підлітку під час візиту до Австралії 2015 року, що "селфі — це погано" і запропонував просто зробити "звичайну фотографію".

Однак останнім часом здається, що деякі члени королівської родини полюбили селфі, розглядаючи їх як можливість спілкування з фанатами.

Раніше демократичність щодо королівського протоколу продемонстрував і сам король Карл III. Під час прийому в Букінгемському палаці він обійняв та поцілував модельєра Стеллу Маккартні.