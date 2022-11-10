Посвідчення водія королеви Єлизавети II продали на аукціоні
Ці права були виписані Єлизаветі ще тоді, коли вона приєдналася до британської тероборони під час Другої світової війни.
Британський аукціонний дім Reeman Dansie продав на аукціоні унікальний лот — посвідчення водія Її Величності королеви Єлизавети II, видане їй королівським військовим міністерством для роботи в Допоміжній територіальній службі (ATS). Лот пішов із торгів за 6800 фунтів стерлінгів.
Разом із ним продали чорно-білі фотографії королівської родини під час роботи принцеси механіком, вирізки з газет і листування Букінгемського палацу й інструкторки з водіння майора Вайолет Велслі, яка й навчала 19-річну принцесу Єлизавету керувати автомобілем.
Як відомо, навчила вона її чудово. Адже королева до похилого віку водила позашляховики та зазначала, що зможе відремонтувати вантажівку.
А тимчасові права водія були єдиними, отриманими монархом. Пізніше вона обходилася без них.
До прав, крім листів, додавались архівні знімки та вирізки з газет. Адже участь принцеси в теробороні широко висвітлювалася в пресі.
До фотографій також додається звіт міс Велслі, який її попросили зробити для королівського біографа сера Джона Вілера-Беннета в 1959 році. У ньому майор повідомила, що Єлизавета була чудовою ученицею, та похвалила принцесу за самовідданість, оцінивши її навички водіння як "видатні" для новачка.
Є й лист від принцеси від 1949 року, в якому вона дякувала своїй наставниці за привітання до дня народження. Тоді принцесі виповнилося 23 роки.
Цікаво, але в посвідченні водія військового міністерства № B1232, виданому принцесі, зазначені її прикмети: блакитні очі, зріст 5 футів 4 дюйми (164 см), світло-каштанове волосся, і зазначена дата видачі: "1 березня 1945 року". Підписано принцесою "Єлизавета".
Архів на аукціон виставили члени родини майора Вайолет Велслі. Майор Вайолет народилася в 1897 році, служила під час Першої світової війни як посильна, а під час Другої світової війни стала інструкторкою з водіння в жіночому Королівському допоміжному корпусі (територіальна армія) та була призначена королем старшою інструкторкою з водіння для навчання принцеси Єлизавети. Майор Вайолет померла 1971 року.
Цікаво, але автограф Єлизавети на правах — унікальний. Адже члени королівської родини уникають давати автографи, щоби потім їх не продавали на аукціонах. Отже, документи з особистими підписами дуже цінуються серед колекціонерів.
Донедавна члени королівської родини також не робили селфі. Але принц Чарльз порушив це негласне правило, хоч і частіше за інших висловлювався проти. А під час недавнього візиту в Скарборо принц і принцеса Уельські активно фотографувалися з шанувальниками.