Посвідчення водія королеви Єлизавети II продали на аукціоні

Ці права були виписані Єлизаветі ще тоді, коли вона приєдналася до британської тероборони під час Другої світової війни.

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Британський аукціонний дім Reeman Dansie продав на аукціоні унікальний лот — посвідчення водія Її Величності королеви Єлизавети II, видане їй королівським військовим міністерством для роботи в Допоміжній територіальній службі (ATS). Лот пішов із торгів за 6800 фунтів стерлінгів.

Разом із ним продали чорно-білі фотографії королівської родини під час роботи принцеси механіком, вирізки з газет і листування Букінгемського палацу й інструкторки з водіння майора Вайолет Велслі, яка й навчала 19-річну принцесу Єлизавету керувати автомобілем.

[ + – ] Посвідчення водія Єлизавети Фото: Reeman Dansie

Як відомо, навчила вона її чудово. Адже королева до похилого віку водила позашляховики та зазначала, що зможе відремонтувати вантажівку.

А тимчасові права водія були єдиними, отриманими монархом. Пізніше вона обходилася без них.

[ + – ] Ще принцеса Єлизавета під час Другої світової війни Фото: Getty Images

До прав, крім листів, додавались архівні знімки та вирізки з газет. Адже участь принцеси в теробороні широко висвітлювалася в пресі.

До фотографій також додається звіт міс Велслі, який її попросили зробити для королівського біографа сера Джона Вілера-Беннета в 1959 році. У ньому майор повідомила, що Єлизавета була чудовою ученицею, та похвалила принцесу за самовідданість, оцінивши її навички водіння як "видатні" для новачка.

Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie

Є й лист від принцеси від 1949 року, в якому вона дякувала своїй наставниці за привітання до дня народження. Тоді принцесі виповнилося 23 роки.

Цікаво, але в посвідченні водія військового міністерства № B1232, виданому принцесі, зазначені її прикмети: блакитні очі, зріст 5 футів 4 дюйми (164 см), світло-каштанове волосся, і зазначена дата видачі: "1 березня 1945 року". Підписано принцесою "Єлизавета".

Архів на аукціон виставили члени родини майора Вайолет Велслі. Майор Вайолет народилася в 1897 році, служила під час Першої світової війни як посильна, а під час Другої світової війни стала інструкторкою з водіння в жіночому Королівському допоміжному корпусі (територіальна армія) та була призначена королем старшою інструкторкою з водіння для навчання принцеси Єлизавети. Майор Вайолет померла 1971 року.

Цікаво, але автограф Єлизавети на правах — унікальний. Адже члени королівської родини уникають давати автографи, щоби потім їх не продавали на аукціонах. Отже, документи з особистими підписами дуже цінуються серед колекціонерів.

Донедавна члени королівської родини також не робили селфі. Але принц Чарльз порушив це негласне правило, хоч і частіше за інших висловлювався проти. А під час недавнього візиту в Скарборо принц і принцеса Уельські активно фотографувалися з шанувальниками.