Жена Арестовича призналась, как муж сделал ей предложение

С момента знакомства до предложения прошло всего две недели.

Related video

Супруга советника главы Офиса президента Алексея Арестовича призналась, как муж сделал ей предложение. Об этом Анастасия Арестович рассказала в своем новом интервью.

Как оказалось, всего через две недели знакомства женщина получила предложение перейти на новый уровень отношений.

"С первой нашей встречи было понятно, что это уже все-таки серьезно", — рассказала Анастасия Арестович, признавшись, что Алексей сделал ей предложение прямо в подъезде.

Пара познакомилась в 2015 году на курсах по психологии. В настоящее время они воспитывают двух общих детей. При этом у Алексея Арестовича подрастает дочь от предыдущего союза.

Также супруга советника ОП призналась, что муж до сих пор время от времени делает предложения ей: "Вот я как-нибудь красиво оденусь, он может сказать: "Ты выйдешь за меня замуж?"

Относительно того, что раздражает Анастасию в муже, она ответила, что сейчас ничего, однако сначала она не понимала его легкости.

"Потому что я не такой легкий на подъем человек. У меня должно быть все по расписанию. А Алексей очень легко меняет направление. Когда мы только начинали встречаться, меня поражало, что он может лежать на диване в разгар рабочего дня и читать", — рассказала Анастасия Арестович.

Напомним, Алексей Арестович спрогнозировал тяжелую для Украины зиму.

Также Фокус писал об интервью Анастасии Арестович для украинского глянца.