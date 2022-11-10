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Стиль життя

Дружина Арестовича зізналася, як чоловік освідчувався їй

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Фото: alexey.arestovich | Анастасія та Олексій Арестович

З моменту знайомства до пропозиції пройшло всього два тижні.

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Дружина радника голови Офісу президента Олексія Арестовича зізналася, як чоловік зробив їй пропозицію. Про це Анастасія Арестович розповіла у своєму новому інтерв'ю.

Як виявилося, всього за два тижні знайомства жінка отримала пропозицію перейти на новий рівень стосунків.

"З першої нашої зустрічі було зрозуміло, що це вже все-таки серйозно", — розповіла Анастасія Арестович, зізнавшись, що Олексій зробив їй пропозицію просто в під'їзді.

Пара познайомилася у 2015 році на курсах з психології. Наразі вони виховують двох спільних дітей. При цьому в Олексія Арестовича підростає донька від попереднього союзу.

Також дружина радника ОП зізналася, що чоловік досі час від часу робить пропозиції їй: "Ось я якось красиво одягнуся, він може сказати: "Ти вийдеш за мене заміж?"

Щодо того, що дратує Анастасію у чоловіку, вона відповіла, що наразі нічого, проте спочатку вона не розуміла його легкості.

"Тому що я не така легка на підйом людина. У мене має бути все за розкладом. А Олексій дуже легко змінює напрямок. Коли ми тільки починали зустрічатися, мене вражало, що він може лежати на дивані в розпал робочого дня і читати", — розповіла Анастасія Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович спрогнозував важку для України зиму.

Також Фокус писав про інтерв'ю Анастасії Арестович для українського глянцю.