Принц Гарри продолжал общаться с бывшей девушкой после свадьбы
Поступок возлюбленного очень огорчил герцогиню.
Герцог Сассекский Гарри после свадьбы с Меган Маркл продолжал общаться со своей бывшей девушкой. Об этом пишет New Idea.
Как сообщается, королевский сын поддерживал отношения со своей экс-возлюбленной Челси Дэви, с которой Гарри встречался около семи лет. Пара должна была заключить брак в будущем, однако девушка не захотела отказываться от публичной жизни.
Инсайдеры отмечают, что герцог Сассекский неоднократно обращался за помощью к Челси, когда писал свои скандальные мемуары. Впрочем, девушка отказалась комментировать что-либо.
В частности источники, близкие к герцогским супругам, рассказывают, что Меган Маркл очень разозлилась, когда узнала о коммуникации своего мужа с бывшей возлюбленной.
"Это стало настоящим ударом для нее. Меган пытается игнорировать это, однако тот факт, что они общались, возвращает ее неуверенность в себе", — отмечает инсайдер.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018. От их союза родились двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет Диана. При этом до герцога Сассекского американская актриса уже была замужем — за американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном (2011-2013).
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл нарушили древнюю королевскую традицию.
Также Фокус писал об обращении принца Гарри за помощью к другим своим девушкам и бывшим друзьям.