Принц Гарри продолжал общаться с бывшей девушкой после свадьбы

Поступок возлюбленного очень огорчил герцогиню.

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Герцог Сассекский Гарри после свадьбы с Меган Маркл продолжал общаться со своей бывшей девушкой. Об этом пишет New Idea.

Как сообщается, королевский сын поддерживал отношения со своей экс-возлюбленной Челси Дэви, с которой Гарри встречался около семи лет. Пара должна была заключить брак в будущем, однако девушка не захотела отказываться от публичной жизни.

Инсайдеры отмечают, что герцог Сассекский неоднократно обращался за помощью к Челси, когда писал свои скандальные мемуары. Впрочем, девушка отказалась комментировать что-либо.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В частности источники, близкие к герцогским супругам, рассказывают, что Меган Маркл очень разозлилась, когда узнала о коммуникации своего мужа с бывшей возлюбленной.

"Это стало настоящим ударом для нее. Меган пытается игнорировать это, однако тот факт, что они общались, возвращает ее неуверенность в себе", — отмечает инсайдер.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018. От их союза родились двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет Диана. При этом до герцога Сассекского американская актриса уже была замужем — за американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном (2011-2013).

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл нарушили древнюю королевскую традицию.

Также Фокус писал об обращении принца Гарри за помощью к другим своим девушкам и бывшим друзьям.