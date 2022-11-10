Принц Гаррі продовжував спілкуватися з колишньою дівчиною після весілля
Вчинок коханого дуже засмутив герцогиню.
Герцог Сассекський Гаррі після весілля з Меган Маркл продовжував спілкуватися зі своєю колишньою дівчиною. Про це пише New Idea.
Як повідомляється, королівський син підтримував стосунки зі своєю екскоханою Челсі Деві, з якою Гаррі зустрічався близько семи років. Пара повинна була укласти шлюб у майбутньому, проте дівчина не захотіла відмовлятися від публічного життя.
Наразі інсайдери зазначають, що герцог Сассекський неодноразово звертався по допомогу до Челсі, коли писав свої скандальні мемуари. Втім, дівчина відмовилася коментувати будь-що.
Зокрема джерела, близькі до герцогського подружжя, розповідають, що Меган Маркл дуже розлютилася, коли дізналася про комунікацію свого чоловіка з колишньою коханою.
"Це стало справжнім ударом для неї…Меган намагається ігнорувати це, проте той факт, що вони спілкувалися, повертає її невпевненість у собі", — зазначає інсайдер.
Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у травні 2018. Від їхнього союзу народилося двоє дітей — син Арчі та донька Лілібет Діана. При цьому до герцога Сассекського американська акторка уже була заміжньою — за американським кінопродюсером Тревором Енгельсоном.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл порушили давню королівську традицію.
Також Фокус писав про звернення принца Гаррі за допомогою до інших своїх дівчат та колишніх друзів.