Принц Гаррі продовжував спілкуватися з колишньою дівчиною після весілля

Вчинок коханого дуже засмутив герцогиню.

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Герцог Сассекський Гаррі після весілля з Меган Маркл продовжував спілкуватися зі своєю колишньою дівчиною. Про це пише New Idea.

Як повідомляється, королівський син підтримував стосунки зі своєю екскоханою Челсі Деві, з якою Гаррі зустрічався близько семи років. Пара повинна була укласти шлюб у майбутньому, проте дівчина не захотіла відмовлятися від публічного життя.

Наразі інсайдери зазначають, що герцог Сассекський неодноразово звертався по допомогу до Челсі, коли писав свої скандальні мемуари. Втім, дівчина відмовилася коментувати будь-що.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Зокрема джерела, близькі до герцогського подружжя, розповідають, що Меган Маркл дуже розлютилася, коли дізналася про комунікацію свого чоловіка з колишньою коханою.

"Це стало справжнім ударом для неї…Меган намагається ігнорувати це, проте той факт, що вони спілкувалися, повертає її невпевненість у собі", — зазначає інсайдер.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у травні 2018. Від їхнього союзу народилося двоє дітей — син Арчі та донька Лілібет Діана. При цьому до герцога Сассекського американська акторка уже була заміжньою — за американським кінопродюсером Тревором Енгельсоном.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл порушили давню королівську традицію.

Також Фокус писав про звернення принца Гаррі за допомогою до інших своїх дівчат та колишніх друзів.