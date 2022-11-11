Меган Маркл показала в каком наряде ходила на выборы в США

В США выбирали следующий состав Конгресса на промежуточных выборах.

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На их с принцем Гарри официальном сайте Archewel было опубликовано новое фото 41-летней герцогини Сассекской, которое сделано после того, как она проголосовала на выборах.

Одета Меган в светлый пуловер, на котором прикреплена наклейка "Я проголосовала", а также в синюю куртку и бейсболку. Макияж на лице герцогиня сделала традиционно достаточно насыщенный.

"Сегодня в США день выборов! Время выйти и проголосовать! Отправь сообщение ARCHEWELL на номер 26797, чтобы найти свой избирательный участок и убедиться, что ты готов голосовать", — написано под снимком Маркл.

Известно, что Меган Маркл стала первым человеком в современной британской королевской семье, который проголосовал на президентских выборах в США в 2020 году. И продолжает это делать.

Напомним, герцоги Сассекские в декабре 2022 не приедут в Великобританию на зимние каникулы, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество. Таким образом супруги нарушают устоявшуюся королевскую традицию проводить зимние праздники вместе.

Также Фокус писал, что жена наследника британского престола в своем новом подкасте "Архетипы" рассказала, как изменилась ее жизнь по возвращении на родину. Герцогиня Сассекская призналась, что в Великобритании не пила кофе, хотя в США делала это практически каждый день.