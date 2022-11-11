Меган Маркл показала у якому вбранні ходила на вибори у США

У США обирали наступний склад Конгресу на проміжних виборах.

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На їхньому з принцом Гаррі офіційному сайті Archewel було опубліковано нове фото 41-річної герцогині Сассекської, зроблене після того, як вона проголосувала на виборах.

Одягнена Меган у світлий пуловер, на якому прикріплена наклейка "Я проголосувала", а також у синю куртку та бейсболку. Макіяж на обличчі герцогиня зробила традиційно досить насичений.

"Сьогодні в США день виборів! Час вийти й проголосувати! Надішліть повідомлення ARCHEWELL на номер 26797, щоб знайти свою виборчу дільницю і переконатися, що ти готовий голосувати", — написано під знімком Маркл.

Відомо, що Меган Маркл стала першою людиною у сучасній британській королівській родині, яка проголосувала на президентських виборах у США у 2020 році. І продовжує це робити.

Нагадаємо, герцоги Сассекські у грудні 2022 року не приїдуть до Великобританії на зимові канікули, щоб разом із сім'єю відсвяткувати Різдво. У такий спосіб подружжя порушує усталену королівську традицію проводити зимові свята разом.

Також Фокус писав, що дружина спадкоємця британського престолу у своєму новому подкасті "Архетипи" розповіла, як змінилося її життя після повернення на батьківщину. Герцогиня Сассекська зізналася, що у Великій Британії не пила кави, хоча в США робила це практично щодня.