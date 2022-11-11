Принц Уильям сходил на вечеринку в частный клуб без Кейт Миддлтон

Принц Уэльского в шикарном синем костюме видели на благотворительном вечере в частном клубе в Мэйфэр.

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Принц Уильям сходил на шикарный благотворительный прием в эксклюзивном клубе в Мэйфэр без жены, Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Он провел вечер в клубе Oswald's. Это самый эксклюзивный из лондонских частных клубов. Его часто посещают королева-консорт Камилла, Борис Джонсон и его жена Кэрри Саймондс, актриса Джоан Коллинз и прочие знаменитости.

Компанию принцу составил Дэвид Линли, 2-й граф Сноудон известный дизайнер-краснодеревщик, сын принцессы Маргарет и двоюродный брат короля Карла III.

Интересно, но в клуб принц Уильям отправился без Кейт Миддлтон.

[ + – ] Принц Уильям без Кейт Миддлтон посетил эксклюзивный клуб Oswald's

Он шикарно выглядел с стильном синем костюме, элегантной белой рубашке и темно-синем галстуке в горошек.

[ + – ] Принц Уильям без Кейт Миддлтон посетил эксклюзивный клуб Oswald's

Клуб Освальда (Oswald's) — один из самых эксклюзивных клубов Лондона, в который доступ имеют только его члены, которые платят 1800 фунтов стерлингов в год за членство.

Он был назван в честь деда владельца – Робина Бирли, сын британской аристократки и светской леди Аннабель Голдсмит.

Бирли прославился, как близкий друг Бориса Джонсона, он даже финансировал его предвыборную кампанию. А также у него очень примечательная внешность: лицо Робина в шрамах, которые ему оставил тигр. Тигр был домашним питомцем друзей его семьи и напал на Бирли, когда ему было 12 лет.

[ + – ] Роберт Бирли - владелец эксклюзивного клуба Oswald's Фото: The Times

Этот клуб очень любят ценители хорошего вина. Они даже могут арендовать место в хранилище для собственной коллекции вин.

Среди членов клуба — Прити Патель, Дэвид Бекхэм, Гарри Стайлз, Марго Робби, Мик Джаггер, хотя клуб никак себя не рекламирует и даже не имеет аккаунтов в соцсетях.

Интересно, но именно здесь Эмбер Херд была замечена на вечеринке, когда Высокий суд Лондона рассматривал ее иск против бывшего мужа Джонни Деппа.

Считается, что именно здесь прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, пока принц Уильям развлекался в клубе, его супруга, Кейт Миддлтон посетила детский центр. Она общалась с сотрудниками и молодыми матерями, а также подарила цветок своему трехлетнему поклоннику, который был ею совершенно очарован.