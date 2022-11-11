Принц Вільям сходив на вечірку у приватний клуб без Кейт Міддлтон

Принца Уельського в шикарному синьому костюмі бачили на благодійному вечорі в приватному клубі у Мейфер.

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Принц Вільям сходив на шикарний благодійний прийом в ексклюзивному клубі в Мейфер без дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Він провів вечір у клубі Oswald's. Це найексклюзивніший з лондонських приватних клубів. Його часто відвідують королева-консорт Камілла, Борис Джонсон та його дружина Керрі Саймондс, актриса Джоан Коллінз та інші знаменитості.

Компанію принцу склав Девід Лінлі, 2-й граф Сноудон відомий дизайнер-червонодеревник, син принцеси Маргарет та двоюрідний брат короля Карла III.

Цікаво, але до клубу принц Вільям вирушив без Кейт Міддлтон.

[ + – ] Принц Вільям без Кейт Міддлтон відвідав ексклюзивний клуб Oswald's

Він шикарно виглядав із стильним синім костюмом, елегантною білою сорочкою і темно-синьою краваткою в горошок.

[ + – ] Принц Вільям без Кейт Міддлтон відвідав ексклюзивний клуб Oswald's

Клуб Освальда (Oswald's) — один із найексклюзивніших клубів Лондона, до якого доступ мають лише його члени, які платять 1800 фунтів стерлінгів на рік за членство.

Він був названий на честь діда власника — Робіна Бірлі, син британської аристократки та світської леді Аннабель Голдсміт.

Бірлі прославився як близький друг Бориса Джонсона, він навіть фінансував його передвиборчу кампанію. А також у нього дуже примітна зовнішність: обличчя Робіна у шрамах, які йому залишив тигр. Тигр був домашнім вихованцем друзів його сім'ї та напав на Бірлі, коли йому було 12 років.

[ + – ] Роберт Бірлі – власник ексклюзивного клубу Oswald's Фото: The Times

Цей клуб дуже люблять поціновувачі гарного вина. Вони навіть можуть орендувати місце у сховищі для власної колекції вин.

Серед членів клубу — Пріті Патель, Девід Бекхем, Гаррі Стайлз, Марго Роббі, Мік Джаггер, хоча клуб ніяк себе не рекламує і навіть не має акаунтів у соцмережах.

Цікаво, але саме тут Ембер Херд була помічена на вечірці, коли Високий суд Лондона розглядав її позов проти колишнього чоловіка Джонні Деппа.

Вважається, що саме тут пройшло перше побачення принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, поки принц Вільям розважався в клубі, його дружина Кейт Міддлтон відвідала дитячий центр. Вона спілкувалася зі співробітниками та молодими матерями, а також подарувала квітку своєму трирічному шанувальнику, який був нею цілком зачарований.