Кюлоты и джоггеры. Самые модные брюки на 2023 год (фото)

Большинство модных брюк переходит из сезона в сезон, поэтому стоит запастись несколькими стильными единицами.

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Одним из главных элементов гардероба являются брюки. С ними можно создавать разнообразные аутфиты, будь то спортивные или вечерние элегантные образы. Какие брюки будут в моде в 2023 году, рассказывает портал "Так просто".

Палаццо

Классические элегантные брюки палаццо остаются в тренде уже несколько лет. В 2023 году они не сбавят оборотов на модном поле боя. Легкие и удобные брюки будут подходить для весенних прогулок теплыми вечерами. Они подчеркивают фигуру и довольно приятны к телу.

Джоггеры

Вторым вариантом трендовых брюк на следующий год стали джоггеры. Несмотря на свою спортивную природу, эти брюки постепенно относятся к более классическим (популярный стиль спорт-шик). Также идеальным вариантом джоггеров станут утепленные брюки. Зимой вы будете чувствовать себя уверенно и стильно, находясь в тепле и не теряя первых позиций в трендовых соревнованиях.

В частности джоггеры можно совместить с уже трендовыми угги.

Кюлоты

Еще один вариант стильного сочетания с основным вариантом. Брюки кюлоты будут идеально подходить к джемперам, жилеткам с рубашками под низ, сапогами или ботильонами. Также их можно носить в теплое время года.

Летом удачным вариантом станет сочетание кюлотов с топами и футболками.

Джинсы мом

Классические джинсы, которые в народе называют момами, остаются в тренде еще на один сезон точно. В 2023 году стоит иметь в своем гардеробе хотя бы одну пару удобных и стильных брюк, которые подойдут любой фигуре и стилю. Идеально момы совмещаются с классическими футболками.

Брюки с акцентом на лодыжках

Это очень интересный тренд 2023 года. Это могут быть брюки как с завязками, так и с разрезами. Главное, чтобы у них акцент был именно на лодыжках. Разрез может быть больше или меньше. Впрочем, такие брюки подойдут под более классический стиль – блузки или рубашки.

Однако не забываем и о трендовых кожаных (эко) штанах. В 2022 они прочно закрепили за собой первые модные позиции и сочетаются практически со всеми стилями.

Напомним, какие пуховики выбрать зимой 2023.

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