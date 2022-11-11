Кюлоти та джогери. Наймодніші штани на 2023 рік (фото)

Більшість модних штанів переходить із сезону в сезон, тому варто запастися кількома стильними одиницями.

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Одним з головних елементів гардеробу є штани. З ними можна створювати різноманітні аутфіти, будь то спортивні чи вечірні елегантні образи. Які штани будуть у моді у 2023, розповідає портал "Так просто".

Палацо

Класичні елегантні штани палацо залишаються у тренді вже кілька років. У 2023 вони не збавлять оборотів на модному полі бою. Легкі та зручні штани пасуватимуть для весняних прогулянок теплими вечорами. Вони підкреслюють фігуру та доволі приємні до тіла.

Джогери

Другим варіантом трендових штанів на наступний рік є спортивні джогери. Попри свою спортивну природу, ці штани поступово відносяться до більш класичних (популярний стиль спорт-шик). Також ідеальним варіантом джогерів стануть утеплені штани. Взимку ви відчуватимете себе впевнено та стильно, перебуваючи в теплі та не втрачаючи позицій у трендових змаганнях.

Зокрема джогери можна поєднати з уже трендовими угі.

Кюлоти

Ще один варіант стильного поєднання з основним варіантом. Штани кюлоти ідеально пасуватимуть до джемперів, жилеток із сорочками під низ, чоботами чи ботильйонами. Також їх можна носити у теплу пору року. Влітку вдалим варіантом стане поєднання кюлотів з топами та футболками.

Джинси мом

Класичні вільні джинси, які в народі називають момами, залишаються у тренді ще на один сезон точно. У 2023 варто мати у своєму гардеробі хоча б одну пару зручних та стильних штанів, які пасуватимуть будь-якій фігурі та стилю. Ідеально моми поєднуються з класичними футболками.

Штани з акцентом на щиколотках

Це дуже цікавий тренд 2023 року. Це можуть бути штани як із зав’язками, так і з розрізами. Головне, щоб у них акцент був саме на щиколотках. Розріз може бути більшим або меншим. Втім, такі штани підійдуть під більш класичний стиль — блузки чи сорочки.

Проте не забуваємо і про трендові шкіряні (еко) штани. У 2022 вони міцно закріпили за собою перші модні позиції та поєднуються практично з усіма стилями.

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