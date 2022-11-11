56-летняя Холли Берри поделилась архивными снимками в нижнем белье

Холли Берри умудрилась сохранить свою потрясающую фигуру даже 33 года спустя.

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56-летняя американская актриса Холли Берри опубликовала в Instagram ретроспективные снимки, на которых позирует на примерке образов и нижнего белья для фильма "Познакомьтесь с Дороти Дендридж" (1999). В нем она сыграла певицу Дороти Дендридж. На тот момент ей было 33 года.

На полароидных снимках она позирует не только в элегантных старинных платьях и шляпках, но и в разнообразных комплектах нижнего белья. При этом стоит отметить, что за эти годы ей удалось сохранить свою отличную фигуру.

Фильм, в котором снималась Холли, рассказывал о жизни Дороти Дендридж из Огайо, первой темнокожей женщины, номинированной на "Оскар" за лучшую женскую роль. Ее хитами были "Я привыкла к твоему лицу" и "Это старое чувство". Съемки в картине стали для Берри очень успешными. Она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Эмми".

Фильм был высокой нотой для Берри. За свою роль она получила премию "Золотой глобус", а также была номинирована на премию "Эмми". Кстати, история Дендридж очень близка Холли, которая в 2002 году стала первой чернокожей женщиной, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль. Она удостоилась награды за роль в картине "Бал монстров".

Напомним, в августе Холли Берри появилась на публике в новом облике. Она перестала выпрямлять свои кудри и покрасила их в фиолетовый цвет. Новый цвет волос Холли "выгуляла" на свидании со своим бойфрендом Ван Хантом. Пара сходила на боксерский поединок в Лос-Анджелесе.