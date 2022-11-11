56-річна Геллі Беррі поділилася архівними знімками в спідній білизні

Геллі Беррі примудрилася зберегти свою приголомшливу фігуру навіть через 33 роки.

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56-річна американська акторка Геллі Беррі опублікувала в Instagram ретроспективні знімки, на яких позує на примірці образів і спідньої білизни для фільму "Познайомтеся з Дороті Дендрідж" (1999). У ньому вона зіграла співачку Дороті Дендрідж. На той момент їй було 33 роки.

На знімках полароїдів вона позує не тільки в елегантних старовинних сукнях і капелюшках, але і в різноманітних комплектах нижньої білизни. Водночас варто зазначити, що за ці роки їй вдалося зберегти свою відмінну фігуру.

Фільм, у якому знімалася Геллі, розповідав про життя Дороті Дендрідж із Огайо, першої темношкірої жінки, номінованої на "Оскар" за найкращу жіночу роль. Її хітами були "Я звикла до твого обличчя" та "Це старе почуття". Зйомки в стрічці стали для Беррі дуже успішними. Вона отримала премію "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі".

Фільм був високою нотою Беррі. За свою роль вона отримала премію "Золотий глобус", а також номінована на премію "Еммі". До речі, історія Дендрідж дуже близька до Геллі, яка у 2002 році стала першою чорношкірою жінкою, яка отримала "Оскар" за кращу жіночу роль. Вона удостоїлася нагороди за роль у стрічці "Бал монстрів".

Нагадаємо, у серпні Геллі Беррі з'явилася на публіці в новому вигляді. Вона перестала випрямляти свої кучері та пофарбувала їх у фіолетовий колір. Новий колір волосся Геллі "вигуляла" на побаченні зі своїм бойфрендом Ваном Гантом. Пара сходила на боксерський поєдинок у Лос-Анджелесі.