В вязаном топе и макси-юбке: Эльза Хоск посетила гала-вечер Baby2Baby

Экс-"ангел" Victoria’s Secret посетила мероприятие благотворительной организации, которая занимается помощью малоимущим семьям.

Related video

34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск посетила 12 ноября гала-концерт благотворительной организации Baby2Baby 2022 в Pacific Design Center в Западном Голливуде. Об этом сообщает Vogue.

Хоск появилась на светском событии в укороченном вязанном топе с треугольным вырезом спереди бело-молочного цвета и макси-юбке с небольшим шлейфом от Magda Butrym из коллекции весна-лето 2023.

В руках у модели была сетчатая сумку в тему наряда, декорированная крупным цветком. Ее светлые волосы были собраны в высокую классическую прическу, а несколько завитых прядей окаймляли ее лицо и сделала легкий вечерний макияж в бежевых оттенках.

Известно, что ежегодно на гала-концерте организации Baby2Baby мамам-суперзвездам вручается награда Giving Tree Award. В этом году этой награды удостоилась Ким Кардашьян, которая также присутствовала на благотворительном мероприятии вместе с Кайли Дженнер.

"Десятилетняя поддержка Ким Baby2Baby лично и через ее компании SKIMS и KKW Beauty сыграла важную роль в росте организации", — написали в Instagram-аккаунте Baby2Baby.

Напомним, 33-летняя шведская модель Эльза Хоск повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".