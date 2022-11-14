У в'язаному топі та максіспідниці: Ельза Госк відвідала гала-вечір Baby2Baby

Колишня "ангел" Victoria's Secret відвідала захід благодійної організації, яка займається допомогою незаможним сім'ям.

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34-річна шведська модель та колишня "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк відвідала 12 листопада гала-концерт благодійної організації Baby2Baby 2022 у Pacific Design Center у Західному Голлівуді. Про це повідомляє Vogue.

Госк з'явилася на світській події у вкороченому в'язаному топі з трикутним вирізом спереду біло-молочного кольору та максіспідниці з невеликим шлейфом від Magda Butrym із колекції весна-літо 2023 року.

У руках у моделі була сітчаста сумка в тему вбрання, декорована великою квіткою. Її світле волосся було зібране у високу класичну зачіску, а кілька завитих пасм обрамляли її обличчя, вона зробила легкий вечірній макіяж у бежевих відтінках.

Відомо, що на гала-концерті організації Baby2Baby мамам-суперзіркам вручається нагорода Giving Tree Award. Цього року цю нагороду отримала Кім Кардаш'ян, яка також була присутня на благодійному заході разом із Кайлі Дженнер.

"Десятирічна підтримка Кім Baby2Baby особисто і через її компанії SKIMS та KKW Beauty відіграла важливу роль у рості організації", — написали в Instagram-акаунті Baby2Baby.

Нагадаємо, 33-річна шведська модель Ельза Госк повторила культовий образ Кері Бредшоу із "Сексу у великому місті".