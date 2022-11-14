Кайлі Дженнер і Кім Кардаш'ян у найтрендовіших вбраннях сходили на благодійний вечір

Кім знову одяглася в стилі ляльки Барбі від Balenciaga, а Кайлі вибрала прозору сукню від Loewe

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Сестри Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер у шикарному кастомному вбранні сходили на благодійний вечір благодійної організації Baby2Baby, яка займається допомогою незаможним сім'ям. Кім отримала нагороду і виголосила промову. Про це пише Daily Mail.

Організація Baby2Baby з Лос-Анджелеса допомагає товарами першої необхідності, таких як підгузки та одяг, дітям із малозабезпечених сімей.

До її ради директорів входять, крім іншого, ряд відомих особистостей, таких як Ніколь Річі, Джесіка Альба, стиліст Рейчел Зої, Келлі Роуленд та Джулі Боуен.

А Кім Кардаш'ян вже 10 років підтримує організацію як особисто, так і через свої компанії SKIMS та KKW Beauty. За що й здобула нагороду. Тож вона стала головною зіркою вечора і вразила своєю рожевою сукнею від Balenciaga у стилі ляльки Барбі. Стиль Barbiecore підкорює соцмережі з червня, коли з'явилися перші знімки зі зйомок фільму про Барбі з Марго Роббі.

"Я продовжуватиму використовувати свій голос і свої ресурси, щоб брати участь у вашій місії тоді, як усі ми допомагаємо Baby2Baby принести рівність і справедливість стільком дітям, які були позбавлені доступу до предметів першої необхідності", — заявила Кім зі сцени, отримуючи нагороду.

Вона нещодавно розповіла в новому епізоді шоу про сім'ю Кардаш'ян, як екстремально худнула для сукні Мерилін Монро для Met Gala, але з того часу вона схудла ще більше, так що рожева сукня оригінального фасону з бантиками виглядала дивовижно.

Образ вона доповнила маленькою рожевою сумочкою та кількома кільцями з рожевим камінням.

А її молодша сестра Кайлі Дженнер з'явилася на вечорі в кастомній сукні від Loewe, що оголює плечі та стегна.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер на вечорі Baby2Baby Фото: Getty Images

Підтримувала дочок на вечорі й матріарх клану Кардаш'ян-Дженнер — 67-річна Кріс Дженнер. Для червоної доріжки вона вибрала чорно-сріблясте плаття від Elie Saab.

[ + – ] Кріс Дженнер в Elie Saab

Нагадаємо, саме Елі Сааб створював весільну сукню Тіффані Трамп, а також вбрання для її матері та подружок нареченої для шикарного весілля, яке пройшло днями в маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.