Дочь Шварценеггера сделала самую модную прическу 2022 года

Сейчас в тренде градуированное, рваное, ультракороткое или удлиненное каре.

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В личном аккаунте в Instagram 32-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала видео, сделанное в ее доме в США.

На видео супруга 43-летнего актера Криса Пратта изначально позирует с длинными волосами, а после предстает с обновленной прической — волнистым каре. Стоит отметить, что такая стрижка ей действительно идет. Благодаря ей дочь Шварценеггера выглядит значительно моложе своего возраста.

Каре уже не одно десятилетие считается одной из самых стильных и вневременных стрижек.

Волнистое каре отлично подойдет абсолютно для любого типа волос, формы лица и возраста. Концы прически имеют грубый срез, одинаковую длину, что прекрасно подойдет для тонких, лишенных объема волос. За счет волнистой укладки прическа будет выглядеть пышнее. Кроме того, такая прическу визуально делает длиннее шею.

Напомним, 32-летняя дочь американского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила второго ребенка. Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт появилась на свет 21 мая.

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