Дочка Шварценеггера зробила наймоднішу зачіску 2022 року

Зараз у тренді градуйоване, рване, ультракоротке чи подовжене каре.

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В особистому обліковому записі в Instagram 32-річна американська письменниця Кетрін Шварценеггер опублікувала відео, зроблене в її будинку в США.

На відео дружина 43-річного актора Кріса Пратта спочатку позує з довгим волоссям, а потім з'являється з оновленою зачіскою — хвилястим каре. Варто зазначити, що така стрижка їй справді пасує. Завдяки їй дочка Шварценеггера має значно молодший за свій вік вигляд.

Каре вже не одне десятиліття вважається однією з найстильніших і позачасових стрижок.

Хвилясте каре відмінно пасуватиме абсолютно до будь-якого типу волосся, форми обличчя та віку. Кінці зачіски мають грубий зріз, однакову довжину, що чудово підійде для тонкого, позбавленого об'єму волосся. За рахунок хвилястої укладки зачіска матиме пишніший вигляд. Крім того, така зачіска візуально робить довшою шию.

Нагадаємо, 32-річна дочка американського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін народила другу дитину. Елоїза Крістіна Шварценеггер Пратт з'явилася на світ 21 травня.

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