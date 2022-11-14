Дочь принца Гарри унаследует украшения принцессы Дианы за 16,5 млн грн

Девочка родилась уже в США и редко видится со своей британской семьей.

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Дочь принца Гарри и Меган Маркл, годовалая Лилибет Диана, унаследует украшения принцессы Дианы, стоимость которых достигает 16,5 млн гривен. Об этом пишет Mirror.

Второй ребенок герцогов Сассекских унаследует ювелирные украшения усопшей бабушки номиналом в 410 тысяч фунтов стерлингов. В частности, легендарный браслет Cartier леди Ди, доставшийся возлюбленной ее сына и который Меган надела в день свадьбы в мае 2018 года.

"Меган носила его в день свадьбы. Это может стать трогательной вещью, которую унаследует Лилибет, и которую она может соединить со своим свадебным платьем в будущем", — отмечает королевский специалист.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

В частности, единственная дочь герцогов Сассекских получит кольцо бабушки с аквамарином от Aspery. Стоимость ювелирного изделия составляет 85 тысяч фунтов стерлингов (около 3,5 млн гривен). Кроме этого, Лилибет Диана станет обладательницей золотого браслета принцессы Дианы и обручального кольца с серьгами матери. А также получит часы Cartier Tank Française и два бриллианта.

Дочь королевского сына и американской актрисы родилась в июне 2021. Девочка только через год познакомилась со своей британской семьей, ведь после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США они проводят все свое время на другом материке.

[ + – ] Меган Маркл с дочерью Фото: Instagram misanharriman

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 Лилибет Диана и ее старший брат Арчи должны были стать принцессой и принцем, однако новоиспеченный монарх Карл III не спешит вносить новые данные на официальный сайт королевской семьи.

Напомним, принц Гарри просил титулы для своих детей у короля Карла ІІІ.

Также Фокус писал об отношении покойной королевы Елизаветы II к имени ее правнучки.