Донька принца Гаррі отримає у спадок прикраси принцеси Діани за 16,5 млн грн

Дівчинка народилася уже в США та рідко бачиться зі своєю британською родиною.

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Донька принца Гаррі та Меган Маркл, однорічна Лілібет Діана, отримає у спадок прикраси принцеси Діани, вартість яких сягає 16,5 млн гривень. Про це пише Mirror.

Друга дитина герцогів Сассекських успадкує ювелірні прикраси покійної бабусі номіналом у 410 тисяч фунтів стерлінгів. Зокрема легендарний браслет Cartier леді Ді, який дістався коханій її сина та який Меган надягнула в день весілля у травні 2018.

"Меган носила його в день весілля. Це може стати зворушливою річчю, яку успадкує Лілібет, і яку вона може поєднати зі своєю весільною сукнею у майбутньому", — зазначає королівський фахівець.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Зокрема єдина донька герцогів Сассекських отримає каблучку бабусі з аквамарином від Aspery. Вартість ювелірного виробу становить 85 тисяч фунтів стерлінгів (майже 3,5 млн гривень). Окрім цього, Лілібет Діана стане власницею золотого браслету принцеси Діани та обручки із сережками матері. А також годинника Cartier Tank Française та два діаманти.

Донька королівського сина та американської акторки народилася у червні 2021. Дівчинка лише через рік познайомилася зі своєю британською родиною, адже після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США вони проводять весь свій час на іншому материку.

[ + – ] Меган Маркл з донькою Фото: Instagram misanharriman

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 Лілібет Діана та її старший брат Арчі повинні були стати принцесою та принцом, проте новоспечений монарх Карл ІІІ не поспішає вносити нові дані на офіційний сайт королівської родини.

Нагадаємо, принц Гаррі просив титули для своїх дітей у короля Карла ІІІ.

Також Фокус писав про ставлення покійної королеви Єлизавети ІІ до імені її правнучки.