Тейлор Свифт вышла в свет в прозрачном платье-боди (фото)

Артистка с мировым именем стала лауреаткой престижной музыкальной премии.

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32-летняя американская певица Тейлор Свифт вышла на публику в полупрозрачном платье-боди. Об этом пишет Billboard.

Звезда сцены посетила церемонию награждения MTV EMA в Германии и забрала сразу 3 статуэтки — "Лучший поп-исполнитель", "Лучший исполнитель" и "Лучшее видео".

На красную дорожку мероприятия Тейлор Свифт вышла в откровенном платье-боди от лондонского дизайнера David Komа, состоявшего из черного боди и юбки в клетку из драгоценных камней.

На ногах певицы были черные туфли-лодочки на каблуке с открытым носом. Волосы Тейлор были собраны в аккуратный пучок, а дополнили вечерний аутфит серебряные украшения и макияж с акцентными цветными стрелками.

[ + – ] Тейлор Свифт

Кроме ряда звезд мирового масштаба, музыкальное событие в Германии посетили и украинские исполнители. Группа-победитель Евровидения-2022 Kalush Orchestra выступила на сцене MTV EMA в своих фирменных розовых панамках и традиционных украинских нарядах.

[ + – ] Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Напомним, недавно на другое престижное событие Тейлор Свифт пришла в камнях с ног до головы и пальцев рук.

Также Фокус писал о причине, почему Тейлор Свифт ненавидели в школе парни.