Тейлор Свіфт вийшла у світ у прозорій сукні-боді (фото)

Артистка зі світовим іменем стала лауреаткою престижної музичної премії.

Related video

32-річна американська співачка Тейлор Свіфт вийшла на публіку в напівпрозорій сукні-боді. Про це пише Billboard.

Зірка сцени відвідала церемонію нагородження MTV EMA у Німеччині та забрала одразу 3 статуетки — "Кращий поп-виконавець", "Кращий виконавець" та "Краще відео".

На червону доріжку заходу Тейлор Свіфт вийшла у відвертій сукні-боді від лондонського дизайнера David Komа, яка складалася з чорного боді та спідниці у клітинку з дорогоцінного каміння.

На ногах співачки були чорні туфлі-човники на підборах з відкритим носом. Волосся Тейлор було зібране в охайний пучок, а доповнили вечірній аутфіт срібні прикраси та макіяж з акцентними кольоровими стрілками.

[ + – ] Тейлор Свіфт

Окрім низки зірок світового масштабу, музичну подію у Німеччині відвідали і українські виконавці. Гурт-переможець Євробачення-2022 Kalush Orchestra виступив на сцені MTV EMA у своїх фірмових рожевим панамках та традиційному українському вбранні.

[ + – ] Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно на іншу престижну подію Тейлор Свіфт прийшла у камінні з ніг до голови та пальців рук.

Також Фокус писав про причину, чому Тейлор Свіфт ненавиділи у школі хлопці.