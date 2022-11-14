Иванка и Тиффани: чем отличались свадьбы старшей и младшей дочерей Дональда Трампа

Иванка вышла замуж 13 лет назад, и ее свадьба была не такой, как у Тиффани.

Related video

Младшая дочь 45 президента США Дональда Трампа, 29-летняя Тиффани Трамп 12 ноября вышла замуж за миллиардера ливанского происхождения Майкла Булоса, семья которого владеет бизнесом в Нигерии, а свадебное торжество прошло в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде. СМИ уже сравнили церемонию Тиффани со свадебным торжеством старшей дочери Трампа Иванки. Та вышла замуж в 2009 году за Джареда Кушнера и уже успела родить ему троих детей.

Тиффани, единственный взрослый ребенок Трампа, которому генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс не предъявила иск за мошенничество, встречалась с Булосом в течение двух с половиной лет после встречи с ним во время отпуска на Миконосе (Греция) в 2018 году. Пара обручилась в прошлом году. 25-летний Булос сделал девушке предложение в розовом саду Белого дома и подарил на помолвку кольцо с бриллиантом за 1,2 миллиона долларов.

[ + – ] Помолвка Тиффани Трамп и Майкла Булоса

Платье

Согласно фотографиям, появившимся в Сети, Тиффани надела два разных свадебных платья: сначала наряд с длинными рукавами, расшитый блестками и бисером, от Elie Saab. На дочери экс-президента также были серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом. Позже она переоделась в белое струящееся платье, дополнив его бриллиантовым ожерельем.

[ + – ] Невеста в платье от Elie Saab рядом со своей сестрой по отцу Иванкой Трамп

Ее сводная сестра также стремилась продемонстрировать свои бриллианты на собственной свадьбе с Кушнером в 2009 году. В качестве подвенечного платья Иванка выбрала сшитое на заказ платье Vera Wang и бриллианты со своей собственной коллекции: платиново-бриллиантовую заколку для волос стоимостью 45 тыс. долларов, бриллиантовые серьги за 130 тыс. долларов и бриллиантовый браслет ценой в 90 тыс. долларов.

Место проведения

Свадьба Тиффани состоялась в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Невеста шла по проходу к арке, украшенной рододендронами с розовыми, белыми и голубыми цветами.

Гости и семья Трампа пили шампанское у бассейна в поместье, прежде чем отправиться в бальный зал на главный прием. Свадебный пейзаж был создан парижским дизайнером мероприятий Тони Брейсс, а фотографы молодоженов были из DenisLEON&Co.

Семья выбрала Мар-а-Лаго в качестве места проведения торжества, потому что, по словам матери невесты Марлы Мейплз, "это был дом детства Тиффани".

Между тем, Иванка, которая вышла замуж в 27 лет, провела частную еврейскую церемонию в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в присутствии 500 человек.

На мероприятии Иванки были церемониальные палатки и длинные узкие белые столы, а также люстры, которые ее отец привез из своего гольф-клуба в Вашингтоне.

Свадебный торт

У обеих сестер был один и тот же кондитер, который готовил их свадебные торты. По словам людей, торт Тиффани был вдохновлен свадебным тортом Сильвии Вайнсток высотой более двух метров, который ее родители ели на свадьбе, когда она была ребенком.

Между тем, торт Иванки был 180 сантиметров с примерно 13 слоями разных вкусов.

"Каждый слой был окружен цветами. У нас были лизиантусы, розы, пионы, ландыши, гипсофилы — все белого, кремового, розового цвета слоновой кости и румяных тонов", – рассказывала кондитер.

Список гостей

Согласно The New York Times, имена гостей, присутствовавшие на свадьбе Тиффани, держались в тайне. Однако, как сообщается, среди приглашенных были Гайя Матисс, дочь художников Софи Матисс и Алена Жаке, светская львица Карен Шиболет и модель Питер Брант-младший. Их количество точно неизвестно, но, по некоторым данным, это – около 250 гостей.

На свадьбе Иванки, как уже говорилось, было 500 гостей, в том числе такие знаменитости, как Рассел Кроу, Натали Портман, телеведущие Барбара Уолтерс и Реджис Филбин.

Напомним, как выглядела Тиффани на предсвадебной вечеринке.