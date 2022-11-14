Іванка й Тіффані: чим відрізнялися весілля старшої та молодшої дочок Дональда Трампа

Іванка вийшла заміж 13 років тому, і її весілля було не таким, як у Тіффані.

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Молодша дочка 45 президента США Дональда Трампа, 29-річна Тіффані Трамп 12 листопада вийшла заміж за мільярдера ліванського походження Майкла Булоса, родина якого володіє бізнесом у Нігерії, а весільне свято пройшло в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді. ЗМІ вже порівняли церемонію Тіффані з весільною урочистістю старшої дочки Трампа Іванки. Та вийшла заміж у 2009 році за Джареда Кушнера та вже встигла народити йому трьох дітей.

Тіффані, єдина доросла дитина Трампа, якій генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс не пред'явила позов за шахрайство, зустрічалася з Булосом протягом двох із половиною років після зустрічі з ним під час відпустки на Міконосі (Греція) у 2018 році. Пара заручилася минулого року. 25-річний Булос зробив дівчині пропозицію в рожевому саду Білого дому т подарував на заручини каблучку з діамантом за 1,2 мільйона доларів.

[ + – ] Заручини Тіффані Трамп і Майкла Булоса

Сукня

Згідно з фотографіями, що з'явилися в мережі, Тіффані одягла дві різні весільні сукні: спочатку вбрання з довгими рукавами, розшите блискітками та бісером, від Elie Saab. На дочці експрезидента також були сережки-підвіски з діамантами та перлами. Пізніше вона переодяглася в білу сукню, що струмує, доповнивши її діамантовим намистом.

[ + – ] Наречена в сукні від Elie Saab поряд зі своєю сестрою з батьківської лінії Іванкою Трамп

Її зведена сестра також прагнула продемонструвати свої діаманти на власному весіллі з Кушнером у 2009 році. Як вінчальну сукню Іванка обрала пошиту на замовлення сукню Vera Wang і діаманти зі своєї власної колекції: платиново-діамантову шпильку для волосся вартістю 45 тис. доларів, діамантові сережки за 130 тис. доларів і діамантовий браслет ціною 90 тис. доларів.

Місце проведення

Весілля Тіффані відбулося в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида. Наречена йшла проходом до арки, прикрашеної рододендронами з рожевими, білими та блакитними квітами.

Гості й родина Трампа пили шампанське біля басейну маєтку, перш ніж вирушити в бальну залу на головний прийом. Весільний пейзаж був створений паризьким дизайнером заходів Тоні Брейсс, а фотографи молодят були з DenisLEON&Co.

Сім'я обрала Мар-а-Лаго як місце проведення урочистостей, тому що, за словами матері нареченої Марли Мейплз, "це був будинок дитинства Тіффані".

Водночас Іванка, яка вийшла заміж у 27 років, провела приватну єврейську церемонію в Національному гольф-клубі Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, у присутності 500 осіб.

На заході Іванки були церемоніальні намети й довгі вузькі білі столи, а також люстри, які її батько привіз зі свого гольф-клубу у Вашингтоні.

Весільний торт

В обох сестер був той самий кондитер, який готував їхні весільні торти. За словами людей, торт Тіффані був натхненний весільним тортом Сільвії Вайнсток заввишки понад два метри, який її батьки їли на весіллі, коли вона була дитиною.

Натомість торт Іванки був 180 сантиметрів із приблизно 13 шарами різних смаків.

"Кожен шар був оточений квітами. У нас були лізіантуси, троянди, півонії, конвалії, гіпсофіли — все білого, кремового, рожевого, кольору слонової кістки та рум'яних тонів", — розповідала кондитерка.

Перелік гостей

Згідно з The New York Times, імена гостей, які були на весіллі Тіффані, тримали в таємниці. Однак, як повідомляється, серед запрошених були Гайя Матісс, дочка художників Софі Матісс і Алена Жаке, світська левиця Карен Шиболет і модель Пітер Брант-молодший. Їхня кількість точно невідома, але, за деякими даними, було близько 250 гостей.

На весіллі Іванки, як уже говорилося, було 500 гостей, у тому числі такі знаменитості як Рассел Кроу, Наталі Портман, телеведучі Барбара Волтерс і Реджіс Філбін.

Нагадаємо, який вигляд мала Тіффані на передвесільній вечірці.