Секрет принцессы Уэльской: как жена принца Уильяма держит себя в форме

Принцесса Уэльская ежедневно сочетает кардио и силовые тренировки, чтобы оставаться в прекрасной форме.

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40-летняя Кейт Миддлтон обладательница прекрасной генетики. Однако только генетикой довольствоваться не приходится. Известно, что принцесса ежедневно сочетает кардио и силовые тренировки.

Эксперт по фитнесу Исаак Робертсон рассказал express.co.uk о упражнениях , которые принцесса Уэльская практикует в рамках своей фитнес-программы. Он считает, что программа тренировок Кейт, вероятно, включает планку, бег, йогу, пилатес и кроссфит.

"Кейт очень серьезно относится к своему подтянутому телу. Сообщается, что герцогиня также является поклонницей кроссфита и йоги. Большинство дней она находит время для пробежки, любит кататься на велосипеде и большую часть тренировок выполняет без личного тренера", — сообщает издание.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Считается, что бег является отличным способом начать день и сжигает 11,4 калории в минуту. Принцесса Уэльская любит бегать, но бег можно заменить или дополнить ездой на велосипеде, плаванием, прыжками со скакалкой и просто ходьбой.

"Важно оставаться активным, но физическая активность ни к чему не приведет, если ваша диета несбалансирована", — считает эксперт. – "Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, — это сфокусировать свой рацион на продуктах, богатых питательными веществами, и включить физическую активность в свой распорядок дня", — добавяет он.

Напомним, Кейт Миддлтон предпочитает один и тот же завтрак каждый день, в который обычно входит всего два ингредиента.