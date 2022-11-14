Секрет принцеси Уельської: як дружина принца Вільяма тримає себе у формі

Принцеса Уельська щодня поєднує кардіо та силові тренування, щоб залишатися в чудовій формі.

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40-річна Кейт Міддлтон володарка чудової генетики. Однак лише генетикою задовольнятися не доводиться. Відомо, що принцеса щодня поєднує кардіо та силові тренування.

Експерт із фітнесу Ісаак Робертсон розповів express.co.uk про вправи, які принцеса Уельська практикує в межах своєї фітнес-програми. Він вважає, що програма тренувань Кейт, імовірно, включає планку, біг, йогу, пілатес і кросфіт.

"Кейт дуже серйозно ставиться до свого підтягнутого тіла. Повідомляється, що герцогиня також є шанувальницею кросфіту і йоги. Більшість днів вона знаходить час для пробіжки, любить кататися на велосипеді й більшу частину тренувань виконує без особистого тренера", — повідомляє видання.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вважається, що біг є чудовим способом розпочати день і спалює 11,4 калорії за хвилину. Принцеса Уельська любить бігати, але біг можна замінити або доповнити їздою на велосипеді, плаванням, стрибками зі скакалкою та просто ходьбою.

"Важливо залишатися активним, але фізична активність ні до чого не призведе, якщо ваша дієта незбалансована, — вважає експерт. — Найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я, — це сфокусувати свій раціон на продуктах, багатих на поживні речовини, і включити фізичну активність у свій розпорядок дня", — додає він.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон віддає перевагу одному й тому ж сніданку щодня, в який зазвичай входить всього два інгредієнти.