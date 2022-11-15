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Королю Карлу III — 74. Новый официальный портрет монарха

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Фото: theroyalfamily | Король Карл III

Старший сын покойной королевы Елизаветы II дольше всех ждал получения престола.

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Букингемский дворец поделился официальным портретом в честь 74-летия короля Великобритании Карла ІІІ.

На снимке именинник стоит с тростью на фоне старого дерева и позирует в лучах солнца. Автором кадра стал королевский фотограф Крис Джексон.

Кроме того, на странице британских монархов в соцсети сообщили, что король Карл III занял официальный пост рейнджера Виндзорского Большого парка. Ранее эти обязанности исполнял покойный отец именинника, принц Филипп, умерший в апреле 2021 года.

Король Карл III

"Его величество Король официально стал рейнджером парка Виндзор Great Park спустя семьдесят лет после того, как на эту должность был назначен его отец, герцог Эдинбургский", — отмечает Букингемский дворец.

В новой должности старший сын покойной королевы Елизаветы II будет обеспечивать надзор и руководство заместителем рейнджера и его командой во время управления одним из старейших поместий Великобритании.

Должность впервые возникла в 1559 во время правления королевы Елизаветы І. Первым рейнджером Большого парка стал сэр Генри Невилл. А что касается герцога Эдинбургского, то он дольше всего исполнял официальные обязанности — целых 70 лет до момента смерти.

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Король Карл III
Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Карл III еще не прошел официальной церемонии коронации, которая запланирована на май 2023. Однако сразу после смерти матери, королевы Елизаветы II в сентябре 2022, его назвали новым королем Великобритании, а его жену Камиллу — королевой-консортом.

Напомним, короля Карла ІІІ забросали яйцами во время его визита на север Англии.

Также Фокус писал о другом официальном портрете новоиспеченного монарха Великобритании. На фото Карл III позирует с известным ящиком покойной мамы.