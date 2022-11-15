Королю Карлу III — 74. Новый официальный портрет монарха

Старший сын покойной королевы Елизаветы II дольше всех ждал получения престола.

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Букингемский дворец поделился официальным портретом в честь 74-летия короля Великобритании Карла ІІІ.

На снимке именинник стоит с тростью на фоне старого дерева и позирует в лучах солнца. Автором кадра стал королевский фотограф Крис Джексон.

Кроме того, на странице британских монархов в соцсети сообщили, что король Карл III занял официальный пост рейнджера Виндзорского Большого парка. Ранее эти обязанности исполнял покойный отец именинника, принц Филипп, умерший в апреле 2021 года.

[ + – ] Король Карл III

"Его величество Король официально стал рейнджером парка Виндзор Great Park спустя семьдесят лет после того, как на эту должность был назначен его отец, герцог Эдинбургский", — отмечает Букингемский дворец.

В новой должности старший сын покойной королевы Елизаветы II будет обеспечивать надзор и руководство заместителем рейнджера и его командой во время управления одним из старейших поместий Великобритании.

Должность впервые возникла в 1559 во время правления королевы Елизаветы І. Первым рейнджером Большого парка стал сэр Генри Невилл. А что касается герцога Эдинбургского, то он дольше всего исполнял официальные обязанности — целых 70 лет до момента смерти.

[ + – ] Король Карл III Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Карл III еще не прошел официальной церемонии коронации, которая запланирована на май 2023. Однако сразу после смерти матери, королевы Елизаветы II в сентябре 2022, его назвали новым королем Великобритании, а его жену Камиллу — королевой-консортом.

Напомним, короля Карла ІІІ забросали яйцами во время его визита на север Англии.

Также Фокус писал о другом официальном портрете новоиспеченного монарха Великобритании. На фото Карл III позирует с известным ящиком покойной мамы.