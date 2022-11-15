Королю Карлу ІІІ — 74. Новий офіційний портрет монарха

Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ найдовше чекав на отримання престолу.

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Букінгемський палац поділився офіційним портретом на честь 74-річчя короля Великобританії Карла ІІІ.

На знімку іменинник стоїть з тростиною на фоні старого дерева та позує в променях сонця. Автором кадру став королівський фотограф Кріс Джексон.

Окрім цього, на сторінці британських монархів у соцмережі повідомили, що король Карл ІІІ посів офіційну посаду рейнджера Віндзорського Великого парку. Раніше ці обов'язки виконував покійний батько іменинника, принц Філіп, який помер у квітні 2021.

[ + – ] Король Карл ІІІ

"Його величність Король офіційно став рейнджером парку Віндзор Great Park через сімдесят років після того, як на цю посаду був призначений його батько, герцог Единбурзький", — зазначає Букінгемський палац.

На новій посаді старший син покійної королеви Єлизавети ІІ забезпечуватиме нагляд та керівництво замісником рейнджера та його командою під час управління одним з найстаріших маєтків Великобританії.

Посада вперше виникла у 1559 році за часів правління королеви Єлизавети І. Першим рейнджером Великого парку став сер Генрі Невілл. А щодо герцога Единбурзького, то він найдовше виконував офіційні обов'язки — цілих 70 років до моменту смерті.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Карл ІІІ ще не пройшов офіційної церемонії коронації, яка запланована на травень 2023. Проте одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022, його назвали новим королем Великобританії, а його дружину Каміллу — королевою-консортом.

Нагадаємо, короля Карла ІІІ закидали яйцями під час його візиту на північ Англії.

Також Фокус писав про інший офіційний портрет новоспеченого монарха Великобританії. На фото Карл ІІІ позує з відомим ящиком покійної мами.