Шакира делит имущество с Жераром Пике: кому останется роскошный особняк в Барселоне

Певица и футболист уже решили, как разделят имущество.

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45-летняя колумбийская певица Шакира и ее экс-возлюбленный 35-летний испанский футболист Жерар Пике после расставания решили поделить все имущество, которое приобрели за время отношений. Как сообщает DailyMail, у экс-пары есть особняк в элитном районе Барселоны.

Известно, что роскошный дом имеет собственную звукозаписывающую студию и тренажерный зал, а также корт для тенниса и поле для мини-футбола.

После обсуждений Шакира и Пике решили выставить имение на продажу. За недвижимость в престижном районе знаменитости хотят получить от 12 до 14 миллионов долларов.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с сыновьями Фото: Getty Images

Также известно, что звездные родители "подписали соглашение, которое лучше всего подходит для их детей — что является их главной задачей, и после 8 лет жизни в Барселоне — она и дети теперь вернутся в ее давний дом, Майами, где вся материнская семья".

О расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно летом 2022. Они встречались более 12 лет, однако так и не узаконили свои отношения.

Напомним, Шакира получила полную опеку над детьми.

Также Фокус писал о публичных поцелуях Жерара Пике и его молодой возлюбленной.