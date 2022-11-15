Шакіра ділить майно з Жераром Піке: кому залишиться розкішний маєток у Барселоні
Співачка та футболіст уже вирішили, як розділять майно.
45-річна колумбійська співачка Шакіра та її екскоханий 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке після розлучення вирішили поділити все майно, яке придбали за час стосунків. Як повідомляє DailyMail, колишня пара має маєток в елітному районі Барселони.
Відомо, що розкішний будинок має власну звукозаписну студію та тренажерний зал, а також корт для тенісу та поле для мініфутболу.
Після обговорень Шакіра та Піке вирішили виставити маєток на продаж. За нерухомість у престижному районі знаменитості хочуть отримати від 12 до 14 мільйонів доларів.
Також відомо, що зіркові батьки "підписали угоду, яка найкраще підходить для їхніх дітей — що є їхнім головним завданням, і після 8 років життя в Барселоні — вона і діти тепер повернуться до її старого будинку, Маямі, де є вся материнська родина".
Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022 року. Вони зустрічалися понад 12 років, проте так і не узаконили свої стосунки.
Нагадаємо, Шакіра отримала повну опіку над дітьми.
Також Фокус писав про публічні поцілунки Жерара Піке та його молоду кохану.