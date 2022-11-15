Шакіра ділить майно з Жераром Піке: кому залишиться розкішний маєток у Барселоні

Співачка та футболіст уже вирішили, як розділять майно.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра та її екскоханий 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке після розлучення вирішили поділити все майно, яке придбали за час стосунків. Як повідомляє DailyMail, колишня пара має маєток в елітному районі Барселони.

Відомо, що розкішний будинок має власну звукозаписну студію та тренажерний зал, а також корт для тенісу та поле для мініфутболу.

Після обговорень Шакіра та Піке вирішили виставити маєток на продаж. За нерухомість у престижному районі знаменитості хочуть отримати від 12 до 14 мільйонів доларів.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з синами Фото: Getty Images

Також відомо, що зіркові батьки "підписали угоду, яка найкраще підходить для їхніх дітей — що є їхнім головним завданням, і після 8 років життя в Барселоні — вона і діти тепер повернуться до її старого будинку, Маямі, де є вся материнська родина".

Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022 року. Вони зустрічалися понад 12 років, проте так і не узаконили свої стосунки.

Нагадаємо, Шакіра отримала повну опіку над дітьми.

Також Фокус писав про публічні поцілунки Жерара Піке та його молоду кохану.