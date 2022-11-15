"Это было сверхъестественно", – биограф принцессы Дианы об игре Элизабет Дебики в "Короне"

Эндрю Мортон, автор книги "Диана: ее правдивая история", признался, что Элизабет Дебики заставила его пережить эмоции 30-летней давности.

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Пятый сезон исторического драматического сериала "Корона" от Netflix о жизни королевской семьи Великобритании вышел неделю назад, но обсуждения новых эпизодов не утихают, а разгораются с новой силой. В частности, критики обратили внимание на игру Элизабет Дебики, сыгравшей принцессу Диану. По мнению королевского биографа Эндрю Мортона, она была "сверхъестественной". Об этом он заявил в эфире Today Show.

Автор книги "Диана: ее правдивая история", речь о которой в сериале идет во втором эпизоде, подчеркнул, что воплощение принцессы Дианы Элизабет заставило его "дрожать".

Бывший королевский корреспондент полагался на близкого друга Дианы Джеймса Колтерста, чтобы украсть аудиозаписи принцессы из Кенсингтонского дворца, когда он писал биографию. Такая договоренность позволила принцессе отрицать, что у нее когда-либо брали интервью для книги, которая мгновенно стала бестселлером, попав на прилавки в 1992 году.

Мортон, написавший новую книгу под названием "Королева: ее жизнь", описал свою реакцию на показанные в сериале события.

[ + – ] Биограф Дианы написал новую книгу о жизни королевы

"Я не шучу, меня трясло, когда я смотрел эпизод, потому что это было похоже на то, как будто меня перенесли на 30 лет назад, когда я брал у нее интервью для своей книги. Ее (Элизабет Дебики) манеры, ее манера речи были идентичны покойной принцессе. И для меня, работавшему так близко с Дианой, это было все равно, что увидеть привидение. Это действительно было сверхъестественно", – признался он.

Ранее Мортон говорил, что Диана хотела, чтобы принц Гарри был "ведомым Уильямом, а не его киллером" в королевской жизни. Эксперт сделал это замечание, комментируя намерения герцога Сассекского выпустить в январе свои откровенные мемуары.

"Диана всегда ожидала, что Гарри будет ведомым Уильяма, а не киллером, поэтому будет интересно посмотреть, как книгу воспримут в королевской семье", – сказал он журналу Time.

Автор утверждал, что Гарри имеет "полное право" рассказывать о своей жизни. Эндрю также заявил, что он – не первый член семьи, написавший противоречивую книгу, и что монархия "обязательно переживет" эту историю. Мортон напомнил, что Эдуард VIII написал мемуары, которые "раздражали" королеву-мать и его брата короля Георга VI.

Нынешний король Карл III также написал биографию, в которой рассказал о своем прелюбодеянии и напал на свою мать, королеву Елизавету II, за то, что она "была отстраненной фигурой, а на отца за то, что он был хулиганом".

Напомним, Элизабет Дебики пришла на премьеру нового сезона "Короны" в образе принцессы Дианы.