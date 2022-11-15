"Це було надприродно": біограф принцеси Діани про гру Елізабет Дебікі в "Короні"

Ендрю Мортон, автор книги "Діана: її правдива історія", зізнався, що Елізабет Дебікі змусила його пережити емоції 30-річної давнини.

Related video

П'ятий сезон історичного драматичного серіалу "Корона" від Netflix про життя королівської родини Великобританії вийшов тиждень тому, але обговорення нових епізодів не вщухають, а розгоряються з новою силою. Зокрема, критики звернули увагу на гру Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану. На думку королівського біографа Ендрю Мортона, вона була "надприродною". Про це він заявив в ефірі Today Show.

Автор книги "Діана: її правдива історія", про яку в серіалі йдеться в другому епізоді, підкреслив, що втілення принцеси Діани Елізабет змусило його "тремтіти".

Колишній королівський кореспондент покладався на близького друга Діани Джеймса Колтерста, щоб вкрасти аудіозаписи принцеси з палацу Кенсінгтонського, коли він писав біографію. Така домовленість дозволила принцесі заперечувати, що в неї коли-небудь брали інтерв'ю для книги, яка миттєво стала бестселером, потрапивши на прилавки 1992 року.

Мортон, який написав нову книгу під назвою "Королева: її життя", описав свою реакцію на показані в серіалі події.

[ + – ] Біограф Діани написав нову книгу про життя королеви

"Я не жартую, мене трясло, коли я дивився епізод, тому що це було схоже на те, ніби мене перенесли на 30 років тому, коли я брав у неї інтерв'ю для своєї книги. Її (Елізабет Дебікі) манери, її манера мови були ідентичні покійній принцесі. І для мене, який працював так близько з Діаною, це було однаково, що побачити привид. Це справді було надприродно", — зізнався він.

Раніше Мортон говорив, що Діана хотіла, щоб принц Гаррі був "повіреним Вільяма, а не його кілером" у королівському житті. Експерт зробив це зауваження, коментуючи наміри герцога Сассекського випустити у січні свої відверті мемуари.

"Діана завжди очікувала, що Гаррі буде повіреним Вільяма, а не кілером, тому цікаво буде подивитися, як книгу сприймуть у королівській родині", — сказав він журналу Time.

Автор стверджував, що Гаррі має "повне право" розповідати про своє життя. Ендрю також заявив, що він не перший член сім'ї, який написав суперечливу книгу, і що монархія "обов'язково переживе" цю історію. Мортон нагадав, що Едуард VIII написав мемуари, які "дратували" королеву-мати та його брата короля Георга VI.

Нинішній король Карл III також написав біографію, в якій розповів про свою подружню зраду і напав на свою матір, королеву Єлизавету II, за те, що вона була відстороненою фігурою, а на батька за те, що він був хуліганом.

Нагадаємо, Елізабет Дебікі прийшла на прем'єру нового сезону "Корони" в образі принцеси Діани.