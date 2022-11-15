Марго Робби объяснила, почему плакала после выхода из дома Кары Делевинь

Слезы актрисы стали причиной слухов о серьезных проблемах со здоровьем ее подруги.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби отреагировала на фото папарацци, на которых она плачет после визита к своей подруге Каре Делевинь. Об этом пишет Vanity Fair.

Несмотря на то, что эмоции звезды экранов спровоцировали домыслы о серьезных проблемах со здоровьем Делевинь, она отрицает это. По словам Марго Робби, в тот момент просто что-то попало ей в глаза.

"Я пытаюсь схватить маску для лица, пытаюсь удержать чашку кофе, и я не могу забрать ни одного волоса из глаза", — отметила звезда фильма "Волк с Уолл-стрит".

[ + – ] Кара Делевинь Фото: Getty Images

В частности знаменитость призналась, что ее мать даже позвонила, чтобы проверить, все ли хорошо после того, как она увидела фотографии в таблоидах.

Актриса DC рассказала, что на фотографиях ее даже не было в доме Кары.

Она объяснила: "Я была в доме Airbnb, который арендовала на пять дней! И я не плачу!" – эмоционально отреагировала на слухи в Сети Робби.

Актриса добавила: "Ты хочешь это исправить, но просто не можешь. Вы должны, я не знаю, смотреть в другую сторону".

[ + – ] Марго Робби Фото: Скриншот

В тот период модель Кару Делевинь подозревали в серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Она гуляла по местному аэропорту в носках и выглядела довольно странно. Впрочем, через некоторое время знаменитость посетила Неделю моды в Париже, чем развеяла слухи о своих проблемах.

Напомним, 32-летняя Марго Робби украсила обложку голливудского глянца.

Также Фокус писал об отношении Марго Робби к съемкам женской версии "Пиратов Карибского моря".