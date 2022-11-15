Марго Роббі пояснила, чому плакала після виходу з дому Кари Делевінь

Сльози акторки стали причиною чуток про серйозні проблеми зі здоров'ям її подруги.

Related video

32-річна австралійська акторка Марго Роббі відреагувала на фото папараці, на яких вона плаче після візиту до своєї подруги Кари Делевінь. Про це пише Vanity Fair.

Попри те, що емоції зірки екранів спровокували домисли про серйозні проблеми зі здоров'ям Делевінь, вона заперечує це. За словами Марго Роббі, у той момент просто щось потрапило їй в очі.

"Я намагаюся схопити маску для обличчя, намагаюся втримати чашку кави, і я не можу забрати жодної волосини з ока", — зазначила зірка фільму "Вовк з Волл-стріт".

[ + – ] Кара Делевінь Фото: Getty Images

Зокрема знаменитість зізналася, що її мати навіть зателефонувала, щоб перевірити, чи все гаразд після того, як вона побачила фотографії в таблоїдах.

Акторка DC розповіла, що на фотографіях її навіть не було в будинку Кари.

Вона пояснила: "Я була в будинку Airbnb, який орендувала на п’ять днів! І я не плачу!" — емоційно відреагувала на чутки в мережі Роббі.

Акторка додала: "Ти хочеш це виправити, але просто не можеш. Ви повинні, я не знаю, дивитися в інший бік".

[ + – ] Марго Роббі Фото: Скриншот

У той період модель Кару Делевінь підозрювали у серйозних проблемах з ментальним здоров'ям. Вона гуляла по місцевому аеропорту у шкарпетках та мала незвичний вигляд. Втім, через певний час знаменитість відвідала Тиждень моди у Парижі, чим розвіяла чутки про свої проблеми.

Нагадаємо, 32-річна Марго Роббі прикрасила обкладинку голлівудського глянцю.

Також Фокус писав про ставлення Марго Роббі до зйомок жіночої версії "Піратів Карибського моря".