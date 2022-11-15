Королевский фонд Кейт Миддлтон остался без руководителя

О причинах увольнения Ханны Кокберн-Логи не сообщается. Она по-прежнему остается личным серкетарем принцессы Уэльской.

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Ханна Кокберн-Логи, ключевой член команды принца и принцессы Уэльских, которая была директором их Королевского фонда, сложила с себя обязанности руководителя, сообщает Hello.

Женщина, которую называют "правой рукой" Кейт Миддлтон, была назначена на эту должность в июле 2020 года. Она также была назначена новым личным секретарем принцессы, взяв на себя ответственность за организацию дневника и встреч Кейт, а также за сопровождение ее на мероприятиях. Она также сопровождала Кейт Миддлтон и принца Уильяма в их семидневном турне по Индии и Бутану в апреле 2016 года.

Согласно опубликованным Регистрационной палатой документам, Ханна уволилась еще 31 октября 2022 года.

[ + – ] Принцесса и принц Уэльские с Ханной Кокберн-Логи

Однако Кокберн-Логи по-прежнему остается в команде принцессы Уэльской. В этом списке также королевская няня Мария Тереза ​​Туррион Борралло, которая заботится об их троих детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи. Она окончила престижный Батский колледж Норланд.

Борралло была нанята Кейт в 2014 году, когда Джорджу было всего восемь месяцев.

Наташа Арчер, или Таш, как ее ласково называют в королевских кругах, является творческим мозгом, стоящим за шикарным и безупречным стилем герцогини. Она была назначена стилистом Кейт вскоре после того, как королевская особа объявила о своей второй беременности, и с тех пор Арчер отвечает за гардероб принцессы Уэльской. С ее подачи Кэтрин начала больше экспериментировать со своими нарядами, закрепив за собой звание иконы стиля.

Еще один член команды Кэтрин – парикмахер Аманда Кук Такер. Поговаривают, что у нее тесная связь с Кейт. Более того, у нее давние отношения с королевской семьей. Аманда стригла принца Уильяма и принца Гарри, когда они были детьми.э

Напомним, Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности.