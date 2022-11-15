Королівський фонд Кейт Міддлтон залишився без керівника

Про причини звільнення Ханни Кокберн-Логі не повідомляється. Вона, як і раніше, залишається особистою секретаркою принцеси Уельської.

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Ханна Кокберн-Логі, ключовий член команди принца та принцеси Уельських, яка була директоркою їхнього Королівського фонду, склала з себе обов'язки керівниці, повідомляє Hello.

Жінку, яку називають "правою рукою" Кейт Міддлтон, було призначено на цю посаду в липні 2020 року. Вона також була призначена новою особистою секретаркою принцеси, взявши на себе відповідальність за організацію щоденника та зустрічей Кейт, а також за її супроводження на заходах. Вона також супроводжувала Кейт Міддлтон і принца Вільяма в їхньому семиденному турне по Індії та Бутану у квітні 2016 року.

Згідно з опублікованими Реєстраційною палатою документами, Ханна звільнилася ще 31 жовтня 2022 року.

[ + – ] Принцеса та принц Уельські з Ханною Кокберн-Логі

Проте Кокберн-Логі, як і раніше, залишається в команді принцеси Уельської. У цьому списку також королівська няня Марія Тереза ​​Турріон Борралло, яка піклується про їхніх трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту й принца Луї. Вона закінчила престижний батський коледж Норланд.

Борралло була найнята Кейт у 2014 році, коли Джорджу було лише вісім місяців.

Наташа Арчер, або Таш, як її ласкаво називають у королівських колах, є творчим мозком, що стоїть за розкішним і бездоганним стилем герцогині. Вона була призначена стилісткою Кейт невдовзі після того, як королівська особа оголосила про свою другу вагітність, і з того часу Арчер відповідає за гардероб принцеси Уельської. З її подачі Кетрін почала більше експериментувати зі своїми вбраннями, закріпивши за собою звання ікони стилю.

Ще один член команди Кетрін — перукарка Аманда Кук Такер. Подейкують, що вона має тісний зв'язок із Кейт. Крім того, вона має давні стосунки з королівською родиною. Аманда стригла принца Вільяма та принца Гаррі, коли вони були дітьми.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон підозрюють у четвертій вагітності.