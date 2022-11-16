Между принцессой Кейт и королем Карлом III особая связь

Король Карл III имеет очень хорошие отношения со своей невесткой – принцессой Уэльской, Кэтрин.

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала Express.co.uk об отношениях короля Карла III с его невесткой Кэтрин Миддлтон.

"Кажется, у Кейт и Карла действительно особые отношения, которые заметно проявляются на публике. Язык их тела предполагает, что они настроены друг на друга, используя лесть и зеркальные сигналы, чтобы показать некоторое единомыслие или оценку шутки", — отметила эксперт.

Также Джуди сравнила поведение принцессой Уэльской на публике с королевой-консортом Камиллой — последняя кажется менее расслабленной и не так сильно смеется над шутками Карла, как принцесса Кейт. Возможно, это связано отчасти с тем, что Камилла еще не привыкла к своему новому статусу.

"У Карла идеальная аудитория в лице Кейт, которая всегда очень расслабленно смеется, в отличие от Камиллы. Карл любит быть веселым, и с Кейт он максимально естественен, потому что видит одобрительный смех. Кэтрин так искренне смеется и даже сморщивает нос, когда шутит король. Камилла при этом, кажется, держится немного в стороне. Кейт кажется менее близкой к Камилле, вместо этого она обходит ее, чтобы поболтать со свекром", — добавляет эксперт.

Напомним, Букингемский дворец поделился официальным портретом в честь 74-летия короля Великобритании Карла ІІІ.