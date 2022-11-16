Між принцесою Кейт та королем Карлом III особливий зв'язок

Король Карл III має дуже добрі стосунки зі своєю невісткою — принцесою Уельською, Кетрін.

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Експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла Express.co.uk про відносини короля Карла III з його невісткою Кетрін Міддлтон.

"Здається, у Кейт і Карла справді особливі стосунки, які помітно виявляються на публіці. Мова їхнього тіла припускає, що вони налаштовані один на одного, використовуючи лестощі та дзеркальні сигнали, щоб показати деяку однодумність або оцінку жарту", — зазначила експерт.

Також Джуді порівняла поведінку принцесою Уельською на публіці з королевою-консортом Каміллою — остання здається менш розслабленою і не так сильно сміється з жартів Карла, як принцеса Кейт. Можливо, це частково пов'язано з тим, що Камілла ще не звикла до свого нового статусу.

"У Карла ідеальна аудиторія в особі Кейт, яка завжди дуже спокійно сміється, на відміну від Камілли. Карл любить бути веселим, і з Кейт він максимально природний, тому що бачить схвальний сміх. Кетрін так щиро сміється і навіть зморщує ніс, коли жартує король. Камілла водночас, здається, тримається трохи осторонь. Кейт здається менш близькою до Камілли, натомість вона обходить її, щоб поговорити зі свекром", — додає експерт.

Нагадаємо, Букінгемський палац поділився офіційним портретом на честь 74-річчя короля Великої Британії Карла ІІІ.