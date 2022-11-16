Кейт Миддлтон случайно состарили на 20 лет на обложке британского таблоида

При обработке фото редакция издания перестаралась с игрой цветов.

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Фото 40-летней принцессы Уэльской Кэтрин на первой странице таблоида The Mirror, где она запечатлена на балконе Кенотафа в Уайтхолле вместе с Камиллой, наблюдая, как король Карл III и принц Уильям возлагают венки и вспоминают павших солдат, вызвало недоумение у британцев, а также у пользователей Сети. Все дело в том, что на снимке она выглядит заметно старше своего возраста из-за неудачной обработки кадра.

В комментарии Daily Mail фотограф Гленн Граттон объяснил, что изображение изменилось, когда "уровни RGB", цвета страницы, были отредактированы в попытке "осветлить" изображение. RGB или КЗС (red, green, blue – красный, зеленый, синий) – это аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов, которые принято называть основными. Выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза.

[ + – ] Изображение Кейт Миддлтон на обложке таблоида Фото: The Mirror

"Уровни, которые управляют RGB, были изменены и настроены неправильно. Они выровняли его, чтобы портрет выглядел ярче, но это зашло слишком далеко. Это было сделано не со злым умыслом, просто так оно было напечатано и так вышло. Они играли с уровнями, которые контролируют RGB… Когда кто-то играет с ними, это неправильно. Ты же видишь, что черный – не настоящий черный. Перемещая определенные цвета, он повлиял на уровни черного. Они выровняли его, чтобы он выглядел ярче, но это зашло слишком далеко, потому что черный больше не черный. Одежда, которую она носит, больше не черная, она стала какой-то серой, поэтому она изменилась, ее тон кожи изменился, даже цвет ее глаз – он просто стал намного светлее. Они зашли слишком далеко с этим", – рассказал Граттон. Он уверен, что никто герцогине возраст специально не добавлял.

[ + – ] Оригинальное фото принцессы Уэльской Фото: Getty

Другой фотограф, Уильям Генри, сказал, что изображение сильно отретушировано, и есть несколько очевидных признаков этого:

"Образ сильно оживился, и поэтому изменился цвет ее наряда. С интенсивным осветлением изображения и без того яркая картинка стала ярче, и это усиливает эти аспекты – делает морщины на ее лице и глазах очень заметными, а ее очень старит. Как побочный эффект интенсивного осветления, изображение выглядит почти невероятным. Редактирование зашло слишком далеко. Когда я внимательно посмотрел в Photoshop, мне не показалось, что для изменения формы лица были добавлены какие-либо эффекты деформации".

Пользователи социальных сетей были возмущены фотографией на обложке газеты. По их мнению, жена будущего короля выглядит лет на 20 старше.

"Ваше изображение принцессы Уэльской на первой полосе является женоненавистническим и запугивающим", "Никто не заботится о том, чтобы всегда иметь лестные изображения, но преднамеренное использование поддельного изображения показывает, что вы будете запугивать других женщин и иметь женоненавистническую культуру", "Было гораздо больше потрясающих фотографий нашей прекрасной принцессы Уэльской, которые должны были быть на первой полосе без вопиющего фотошопа!", "Им должно быть стыдно за себя", "The Mirror пропустило фото Кейт через какой-то уродливый фильтр?", – пишут в комментариях.

На оригинальном изображении принцессы Уэльской королевская особа прикусывает губу на Национальной службе памяти у Кенотафа 13 ноября 2022 года. Она была одета в черное пальто, украшенное тремя маками, и в соответствующей черной шляпе.

Кэтрин стояла на балконе вместе с 75-летней королевой-консортом Камиллой.

Напомним, Кейт надела на это мероприятие серьги принцессы Дианы.