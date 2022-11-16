Кейт Міддлтон випадково зістаріли на 20 років на обкладинці британського таблоїда

Під час обробки фото редакція видання перестаралася з грою кольорів.

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Фото 40-річної принцеси Уельської Кетрін на першій сторінці таблоїда The Mirror, де її відображено на балконі Кенотафа у Вайтхоллі разом із Каміллою, спостерігаючи, як король Карл III і принц Вільям покладають вінки і згадують полеглих солдат, викликало подив у британців, а також користувачів мережі. Вся справа в тому, що на знімку вона виглядає помітно старшою за свій вік через невдалу обробку кадру.

У коментарі Daily Mail фотограф Гленн Граттон пояснив, що зображення змінилося, коли "рівні RGB", кольори сторінки, були відредаговані у спробі "освітлити" зображення. RGB або ЧЗС (red, green, blue — червоний, зелений, синій) — це адитивна колірна модель, яка описує спосіб кодування кольору для відтворення кольорів за допомогою трьох кольорів, які заведено називати основними. Вибір основних кольорів обумовлений особливостями фізіології сприйняття кольору сітківкою людського ока.

[ + – ] Кейт Міддлтон на обкладинці таблоїда Фото: brit

"Рівні, які керують RGB, були змінені та налаштовані неправильно. Вони вирівняли його, щоб портрет виглядав яскравіше, але це зайшло надто далеко. Це було зроблено не зі злим наміром, просто так воно було надруковано і так вийшло. Вони грали з рівнями, які контролюють RGB... Коли хтось грає з ними, це неправильно. Ти ж бачиш, що чорний — не справжній чорний. Вони вирівняли його, щоб він виглядав яскравішим, але це зайшло надто далеко, тому що чорний більше не чорний. Одяг, який вона носить, більше не чорний, він став якимсь сірим, тому вона змінилася, її тон шкіри змінився, навіть колір її очей — він просто став набагато світлішим. Вони зайшли надто далеко з цим", — розповів Граттон. Він упевнений, що ніхто герцогині віку спеціально не додавав.

[ + – ] Оригінальне фото принцеси Уельської Фото: татуировки

Інший фотограф, Вільям Генрі, сказав, що зображення сильно відретушовано, і є кілька очевидних ознак цього:

"Образ сильно пожвавився, і тому змінився колір її вбрання. З інтенсивним освітленням зображення і без того яскрава картинка стала яскравішою, і це посилює ці аспекти — робить зморшки на її обличчі й очах дуже помітними, а її дуже зістарює. Як побічний ефект інтенсивного освітлення, зображення виглядає майже неймовірним. Редагування зайшло занадто далеко. Коли я уважно подивився у Photoshop, мені не здалося, що зміни форми обличчя були додані якісь ефекти деформації".

Користувачі соціальних мереж були обурені фото на обкладинці газети. На їхню думку, дружина майбутнього короля виглядає років на 20 старше.

"Ваше зображення принцеси Уельської на першій шпальті є жіноненависницьким і залякувальним", "Ніхто не дбає про те, щоб завжди мати приємні зображення, але навмисне використання підробленого зображення показує, що ви залякуватимете інших жінок і матимете жіноненависницьку культуру", "Було набагато більше приголомшливих фото нашої прекрасної принцеси Уельської, які мали бути на першій шпальті без жахливого фотошопу!", "Їм має бути соромно за себе", "The Mirror пропустило фото Кейт через якийсь потворний фільтр?" — пишуть у коментарях.

На оригінальному зображенні принцеси Уельської королівська особа прикушує губу на Національній службі пам'яті у Кенотафа 13 листопада 2022 року. Вона була одягнена в чорне пальто, прикрашене трьома маками, й у відповідному чорному капелюсі.

Кетрін стояла на балконі разом із 75-річною королевою-консортом Каміллою.

Нагадаємо, Кейт вдягла на цей захід сережки принцеси Діани.