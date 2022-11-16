"Отлично целуется". Бывшая девушка Криса Эванса рассказала о романе с актером

В частности, Яна Крамер вспомнила, почему разошлась со знаменитостью.

Related video

Бывшая девушка Криса Эванса, актриса Яна Крамер подробно рассказала о том, какой актер в романтических отношениях. Об этом пишет Page Six.

Звезда экранов вспомнила инцидент десятилетней давности в ванной, положивший конец их роману.

На подкасте Whine Down бывшая возлюбленная Криса Эванса рассказала, как они ходили на несколько свиданий более 10 лет назад. Однако причиной для окончания отношений стала довольно странная ситуация: Яна Крамер съела спаржу и пошла в туалет.

"Он еще был капитаном Америкой, но был милым сердцеедом. Я помню только последнее свидание. В тот вечер на ужин у меня была спаржа, и я пошла в туалет, а он пошел сразу после меня. И это последнее взаимодействие между нами, которое я помню. Он зашел в ванную после того, как я пописала спаржей, и больше ничего о нем не слышала", — признается 38-летняя американская актриса и певица.

[ + – ] Крис Эванс Фото: People

В частности Яна Крамер добавила, что Крис Эванс "прекрасно целуется" и "суперсексуальный".

Напомним, самый сексуальный мужчина планеты 2022, по версии People, Крис Эванс признался, что хочет создать семью.

Также Фокус писал о новом романе Криса Эванса. Накануне актера заметили на свидании с его избранницей.