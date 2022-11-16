"Чудово цілується". Колишня дівчина Кріса Еванса розповіла про роман з актором

Зокрема Яна Крамер пригадала, чому розійшлася зі знаменитістю.

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Колишня дівчина Кріса Еванса, акторка Яна Крамер детально розповіла про те, який актор у романтичних стосунках. Про це пише Page Six.

Зірка екранів пригадала інцидент десятирічною давності у ванній, який поклав кінець їхньому роману.

На подкасті Whine Down колишня кохана Кріса Еванса розповіла, як вони ходили на кілька побачень понад 10 років тому. Проте причиною для закінчення стосунків стала доволі дивна ситуація: Яна Крамер з'їла спаржу та пішла до туалету.

"Він ще був капітаном Америкою, але був милим серцеїдом. Я пам'ятаю лише останнє побачення. У той вечір на вечерю в мене була спаржа, і я пішла в туалет, а він пішов зразу після мене. І це остання взаємодія між нами, яку я пам'ятаю. Він зайшов у ванну після того, як я попісяла спаржею, і більше нічого про нього не чула", — зізнається 38-річна американська акторка та співачка.

[ + – ] Кріс Еванс Фото: People

Зокрема Яна Крамер додала, що Кріс Еванс "чудово цілується" та "суперсексуальний".

Нагадаємо, найсексуальніший чоловік планети 2022, за версією People, Кріс Еванс зізнався, що хоче створити родину.

Також Фокус писав про новий роман Кріса Еванса. Напередодні актора помітили на побаченні з його обраницею.